كريم وحياة.. كندة علوش تكشف سر ابتعادها عن التمثيل

كشفت الفنانة كندة علوش عن سر ابتعادها فى الفترة الاخيرة عن الساحة الفنية خاصة ان مشاركتها فى المرحلة كانت محدود للغاية.

وقالت كندة علوش فى لقاء ببرنامج "The Insider "بالعربي : "في الفترة القادمة لن أشارك في أي أعمال وأفضل قضاء وقت أكثر في البيت مع كريم، لأنه يحتاج وجودي في هذه الفترة وعندما ولدت ابنتي حياة كنت قادرة على التفرغ لها تماما وإعطائها كل وقتي، لكن كريم مظلوم لأن اهتمامي مقسم بينهما، ولا أريدها أن تشعر بالغيرة وعندما يأتي الوقت المناسب سأعود لأعمالي الفنية، وحاليا تعرض عليا موضوعات أحبها واضطر للاعتذار، وإن شاء الله لما الوقت يسمح برجع أعمل أعمال".

فيلم كندة علوش

أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، عن القوائم الكاملة لترشيحات جوائز البافتا لعام 2023، لأبرز الأعمال الفنية قبل الحفل السنوي المقرر إقامة نسخته الـ 76 في 19 فبراير المقبل.

وترشح فيلم The Swimmers لنيل جائزة البافتا ضمن قائمة أفضل فيلم بريطاني، التي ضمت أسماء من أقوى الأعمال المعروضة على الساحة الفنية العالمية هذه الفترة، وأبرزها THE BANSHEES OF INISHERIN وLIVING .

عرض فيلم السباحتان The Swimmers ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قبل طرحه عبر منصة نتفليكس، ليدخل ضمن قوائم الأعلى مشاهدة على الفور.

يحكي الفيلم القصة الحقيقة للسباحتين السوريتين يسرى وسارة مارديني اللتين انطلقتا في رحلة هروب من الحرب الأهلية في سوريا، بالسباحة عبر أمواج البحر الأبيض المتوسط، وصولاً إلى التنافس في أوليمبياد ريو دي جانيرو في 2016.

فيلم السباحتان هو ثاني الأفلام الطويلة للمخرجة البريطانية ذات الأصول المصرية سالي الحسيني، والذي شاركت في كتابته مع الكاتب المسرحي وكاتب السيناريو الحائز على عدة جوائز جاك ثورن.

الفيلم من بطولة الشقيقتين اللبنانيتين منال ونتالي عيسى، مع النجم المصري أحمد مالك، والنجم الفلسطيني علي سليمان، والنجمة السورية كندة علوش، إضافة إلى الألماني ماتياس شوايغوفار، مع جيمس كريشنا فلويد، وإلمي رشيد إلمي. تم تصوير الفيلم في المملكة المتحدة وتركيا وبلجيكا، بإنتاج تيم بيفان وإريك فلنر من شركة Working Title، بالاشتراك مع المنتجين علي جعفر وتيم كولي، والمنتج المنفذ ستيفن دالدري.