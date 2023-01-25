قرار إماراتي عاجل بشأن الفنان محمود العسيلي

إلغاء الحفل..

أصدرت ادارة القرية العالمية بالإمارات ، بياناً تؤكد فيه اغلاق أبوابها اليوم أمام الجمهور، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت إدارة القرية العالمية؛ في بيانها :نظراً للأحوال الجوية المتقلبة، وبالتعاون مع الجهات المختصة قررت القرية العالمية إغلاق أبوابها اليوم الأربعاء 25 يناير في تمام الساعة 8 مساءً.

وبموجب هذا القرار سيتم إلغاء حفل الليلة للفنان محمود العسيلي.

وأتمت القرية الإماراتية بيانها قائلة: وإذ يؤسفنا الإعلان عن ذلك، ونشارك ضيوفنا خيبة أملهم، إلا أن الحفاظ على سلامة جميع ضيوفنا هي أولويتنا الرئيسة.