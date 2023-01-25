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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إلغاء الحفل..

قرار إماراتي عاجل بشأن الفنان محمود العسيلي

الإمارات - علم
الإمارات - علم

أصدرت ادارة القرية العالمية بالإمارات ، بياناً تؤكد فيه اغلاق أبوابها اليوم أمام الجمهور، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت إدارة القرية العالمية؛ في بيانها :نظراً للأحوال الجوية المتقلبة، وبالتعاون مع الجهات المختصة قررت القرية العالمية إغلاق أبوابها اليوم الأربعاء 25 يناير في تمام الساعة 8 مساءً.

وبموجب هذا القرار سيتم إلغاء حفل الليلة للفنان محمود العسيلي.

وأتمت القرية الإماراتية  بيانها قائلة: وإذ يؤسفنا الإعلان عن ذلك، ونشارك ضيوفنا خيبة أملهم، إلا أن الحفاظ على سلامة جميع ضيوفنا هي أولويتنا الرئيسة.

 

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