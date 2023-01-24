الإمارات تدين تمزيق نسخة من المصحف في هولندا

أعربت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لتمزيق متطرف هولندي نسخة من المصحف في لاهاي بهولندا، محذرة من خطورة مثل هكذا خطوات استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام" ، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إن "دولة الإمارات أدانت بشدة ما أقدم عليه أحد المتطرفين في لاهاي بهولندا".

وأكد البيان على "رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية".

كما شددت الإمارات على "ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معًا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف".