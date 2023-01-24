بيان استفزازي من هولندا بشأن تمزيق نسخة من المصحف الشريف

قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، إن تمزيق أحد الناشطين نسخة من المصحف الشريف أمام البرلمان، بأن حرية التعبير هي قيمة مهمة وتنطبق أيضا على الآراء المقيتة.

وأكد هويكسترا، أنه يتفهم الجانب الاستفزازي والعدواني لمثل هذه الأعمال، ومع ذلك في رأيه، حرية التعبير قيمة مهمة، "وهذه الحرية تنطبق أيضا على الآراء البغيضة".

وفي 22 يناير، عمد زعيم منظمة "بيجيدا" اليمينية المناهضة للإسلام، إدوين واجنسفيلد، تحت إشراف شرطة لاهاي، إلى تمزيق نسخة من القرآن الكريم، بعد أيام من حرق نسخة منه في السويد، واصفا أفعاله بحرية التعبير المسموح بها في البلاد.

ومر الحدث في هولندا، دون أن يلاحظه أحد إلى حد كبير، ولكن سرعان ما انتشر الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي التركية، ونتيجة لذلك، تم استدعاء السفير الهولندي لدى أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية، حيث تم تقديم احتجاج شديد اللهجة، وأكدوا على عدم جواز مثل هذه الاستفزازات.

كما أدانت السلطات التركية بشدة، حرق القرآن أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم في 21 يناير، ووصفته بأنه "تصرف عنصري بربري في العصر الحديث".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بذلك، إن على السويد بعد الإجراءات الفاضحة والمعادية لتركيا في ستوكهولم أن تنسى طلبها لعضوية الناتو.