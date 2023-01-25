محافظ بني سويف يتابع امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية في يومها الأخير

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ، والتي اختتمت " اليوم الأربعاء " بمادة الجبر ، والجبر والإحصاء للمدارس الرياضية ، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 61 ألف طالباً وطالبة أمام 308 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة ، وذلك بالتزامن مع ختام امتحانات الفصل الأول ، لطلاب الصف الثاني الثانوي في مادة تطبيقات رياضيات لشعبة العلمي والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية



جاء ذلك خلال تواصل محمد عبد التواب ،وكيل وزارة التعليم مع المحافظ "د. محمد هاني غنيم "، حيث أشار وكيل الوزارة متابعته لختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ، والتي جرى عقدها في الفترة من 18 إلى 25 يناير الجاري ،مؤكداً بأن الطلاب انتظموا في مقار اللجان وأدوا الامتحان بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أي مشكلات

وأضاف وكيل الوزارة أن أعمال تقدير الدرجات ، سوف تبدأ اعتباراً من باكر الخميس في جميع المواد في القطاعين " أ ، ب"، حيث يشمل القطاع " أ"إدارات ( بني سويف ، ببا ، اهناسيا ) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، بإجمالي 31 ألف طالبا وطالبة والقطاع " ب"، ويضم إدارات ( الواسطى ، ناصر ، سمسطا،الفشن ) ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي طلاب 30 ألف طالبا وطالبة