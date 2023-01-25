محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً مع التنفيذيين لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اجتماعاته الدورية مع التنفيذيين، لمتابعة الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، وذلك في حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، محمد عبد اللطيف مدير عام إدارة التخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع ومديري الشؤون المالية التخطيط بالوحدات المحلية، والجهات ذات الصلة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الخطة ونسب ومعدلات الإنجاز والمعوقات لتذليلها لسرعة الانتهاء من بعض المشروعات والوضع الإجمالي للمشروعات المدرجة بالخطة،في قطاعات الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، حيث تم استعراض إجمالي الاعتمادات والمنصرف منها والمتبقي، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية التي وفرتها الدولة، لتحسين مستوى الخدمات والمرافق، والذي ينعكس بالإيجاب على مستوى وجودة حياة المواطنين.

وقد وجه المحافظ باستمرار وتكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الجارية، حتى يتم الانتهاء منها في المواعيد المحددة، ومتابعة التزام الشركات المسندة إليها الأعمال ،بالبرنامج الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال، لدخول تلك المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين،

حيث وجه المحافظ بأهمية تواجد مسئولي شركات المرافق أثناء عمليات الحفر بالمشروعات الإنشائية، لمراعاة خريطة شبكة الغاز، وسرعة ترسية العطاءات، التي تم طرحها ببعض المراكز.، لافتا إلى استمرار الاجتماعات الدورية لضمان المضي قدما في الأعمال، مع تكليف الإدارة العامة للتخطيط بديوان عام المحافظة بمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات أولا بأول