احتفالا ًبعيد الشرطة.. ملحمة حب بين المواطنين ورجال الأمن بمركز بني عبيد

شهد مركز شرطة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية ملحمه حب بين المواطنين والشرطة وقام عدد من المواطنين بمركز بني عبيد بتوزيع باقات من الورود على افراد الشرطة ، وقام عدد من رجال الشرطه بتوزيع الحلوى والورود عليهم وذلك فى لفتة تعكس مشاعر الود والتضامن بين الشرطة والشعب.



وذلك تأكيداً على مشاركة رجال الشرطة للشعب وتقديرا للمواطنين وتجسيدا لعلاقات الود والتعاون بينهم .



يأتى ذلك فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة حيث قام ضباط وأفراد الشرطة بمركز شرطة بني عبيد بتوزيع وتقديم الورود للمواطنين والسائقين والمارة في الشوارع الرئيسية بمدينة بني عبيد بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الــ 71 كما قام المواطنين ايصا بتوزيع الورود.



ويأتى هذا لتأسيس وترسيخ أن الهدف الأسمى للجميع هو تجاوز المخاطر التي تمر بها مصر والتأكيد على أن الشرطة المصرية جزء لا يتجزأ من الشعب المصري.

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