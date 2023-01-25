عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا ًبعيد الشرطة.. ملحمة حب بين المواطنين ورجال الأمن بمركز بني عبيد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد مركز شرطة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية ملحمه حب بين المواطنين والشرطة  وقام عدد من المواطنين بمركز   بني عبيد  بتوزيع باقات من الورود على  افراد الشرطة ، وقام عدد من رجال الشرطه بتوزيع الحلوى والورود عليهم وذلك فى لفتة تعكس مشاعر الود والتضامن بين الشرطة والشعب.

 
وذلك تأكيداً على مشاركة رجال الشرطة للشعب وتقديرا للمواطنين وتجسيدا لعلاقات الود والتعاون بينهم . 


يأتى ذلك فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة حيث قام   ضباط وأفراد الشرطة  بمركز شرطة بني عبيد بتوزيع وتقديم الورود للمواطنين والسائقين والمارة في الشوارع الرئيسية بمدينة بني عبيد  بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الــ 71 كما قام المواطنين ايصا بتوزيع الورود.


ويأتى هذا لتأسيس وترسيخ أن الهدف الأسمى للجميع هو تجاوز المخاطر التي تمر بها مصر والتأكيد على أن الشرطة المصرية جزء لا يتجزأ من الشعب المصري.

IMG-20230125-WA0039
IMG-20230125-WA0039
IMG-20230125-WA0037
IMG-20230125-WA0037
IMG-20230125-WA0038
IMG-20230125-WA0038
IMG-20230125-WA0036
IMG-20230125-WA0036
IMG-20230125-WA0034
IMG-20230125-WA0034
IMG-20230125-WA0035
IMG-20230125-WA0035

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة رودس

مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن.. تفاصيل

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

«شوبير» يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك قبل الرحيل.. تفاصيل

برلماني يكشف مفاجأة سارة للملاك والمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

رافضا التنازل.. فيريرا يوجه طلبًا لإدارة الزمالك قبل الرحيل

ترشيحاتنا

مجلس الزمالك تحمل الكثير|تعليق خالد الغندور علي إقالة فيريرا

صحة حديث «نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» ؟ داعية يكشف

تغريم أحمد عيد عبد الملك 20 ألف جنيه بتهمة سب مرتضى منصور

وزير الخارجية الأمريكي السابق يعترف بمساعدة الموساد في سرقة أرشيف إيران النووي

سنجتاح موسكو.. أوكرانيا توجهه تحذير شديد اللهجة لـ روسيا مع اشتعال الحرب

بعد الدبابات.. بيان عاجل من ألمانيا بشأن إرسال مقاتلات وجنود لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صرصارا في مطعم| تصرف غريب من طباخ.. اعرف السبب

احترس البيتزا تصيبك بمرض خطير.. تحذير

شاكيرا مصر| خسّت 75 كيلو ولم تظهر.. أين اختفت نورا السباعي؟

خس فورا.. السمنة تصيبك بمرض خطير في سن الشيخوخة

فيديو

تصرفات غريبة خلال مباراة غزل المحلة.. ماذا كان يتناول فيريرا أثناء اللقاء؟|فيديوجراف

تجرد من معاني الأبوة.. رجل يعتدي على طفلته وينشر صورها عبر النت بالبحيرة

يدمر الخصوبة.. تحذير من سمن منتشر بالأسواق| فيديو جراف

كواليس إقالة فيريرا.. تصريحات نارية من مرتضى منصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ