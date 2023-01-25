حجازي : تكريم الهند للرئيس السيسي في يوم الجمهورية تقدير لدور مصر الإقليمي

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة الرئيس السيسي للهند، مهمة للغاية.

مضيفاً أن اختيار الهند لتكريم الرئيس السيسي في الاحتفال بيوم الجمهورية الهندي، تكريم للعلاقات مع مصر، ودليل على تقدير دور مصر الإقليمي وحرصها على الحفاظ على الأمن والسلم.

محمد حجازي: دور مصر والهند ممتد منذ الحقبة الفرعونية

وأضاف محمد حجازي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "DMC"، ان يوم الجمهورية الهندي ، هو اليوم الذي تم التوافق به على إطلاق دستور الهند ، و ذلك عام 1950 ، ليكون دستور الهند قائماً على الديمقراطية، و أعمال مبادئ العدالة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى، أن هناك تاريخية بين مصر و الهند، و دور مصر و هند ،ممتد منذ الحقبة الفرعونية، مؤكداً أن الهند تمتلك تكنولوجيا المعلومات ، و تكنولوجيا النووية، و الفضاء.