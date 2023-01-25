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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحل الأمثل لحماية الأطفال من الإنترنت.. استشاري نفسي يجيب

الانترنت
الانترنت

قال الدكتور طارق إلياس، استشاري الصحة النفسية، إن بعض الأطفال يدخلون على مواقع التواصل الاجتماعي ابتداءً من 10 سنوات، ولكن البنت تدخل مبكرًا، لأنها تنضج قبل الولد.

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وتابع "إلياس"، أنه لا يقلق من دخول الابن عمر الأربع سنوات من دخول بعض المواقع، لأنه لا يدخل هذه المواقع متعمدا، مشيرًا إلى أن التدخل بشكل مباشر لمنع الطفل من الدخول إلى بعض المواقع يأتي بنتيجة معاكسة، لأن الممنوع مرغوب.

وأوضح أن الحل الأمثل لحماية الطفل من المواقع غير الجيدة مثل مواقع الأفلام الأجنبية التي قد تحتوي على مشاهد خارجية، هو بناء القيم داخل الطفل، لأن هذا يمنع الخطر والسلبيات عن الطفل بنسبة تصل لـ60%، مشيرًا إلى أن هاك ضرورة لتوقع أي نتائج سلبية طالما تركنا الطفل للشارع والمدرسة.


طريقة التعامل مع الفتاة خلال المراهقة 

 

قال الدكتور طارق إلياس، استشاري الصحة النفسية، إن هناك ضرورة لمشاركة الطفل كل شيء،  مثل الألعاب بدلاً من مشاهدة التلفاز، وعند اللعب مع الطفل يتم الحديث مع الطفل عن اهتماماته، وتوجيهه نحو المواقع الجيدة بصورة غير مباشرة.

وشدد "إلياس"، خلال حواره مع الإعلامية ولاء الصياد، ببرنامج "حكايات ولاء"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، على ضرورة بناء القيم داخل الطفل بصورة غير مباشرة، وإشغال الطفل من خلال اللعب معه وممارسة اهتماماته، مشيرًا إلى أن بعض الأمهات الذكية يشغلن البنت المراهقة بالمواقع التي تهتم بالموضة والمكياج، وهذا يشغل الطفلة عن أي شيء آخر.

ولفت إلى ضرورة بناء الطفل وعدم  الانشغال عنهم بالعمل، مشددًاعلى ضرورة الحديث مع الطفل باستمرار، حتى تصل العلاقة بينهم إلى علاقة صداقة.


 

طارق إلياس التواصل الاجتماعي الصحة النفسية الاطفال الانترنت

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