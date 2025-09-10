رفقة ابنها.. جوري بكر تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة جوري بكر ، صورة جديدة لها رفقة ابنها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت جوري بكر، مرتديه فستان طويل وبسيط باللون الاسود، وجاء الفستان بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت جوري بكر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد جوري بكر ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة جوري بكر