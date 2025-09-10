قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

لا تهملي اضطرابات الدورة الشهرية…قد تكون جرس إنذار لتكيّس المبايض أو أمراض أخرى

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية
أسماء عبد الحفيظ

تعتاد كثير من الفتيات والسيدات على تقبّل اضطرابات الدورة الشهرية وكأنها أمر طبيعي، الحقيقة الطبية الصادمة هي أن اضطراب الدورة الشهرية قد يكون عرضًا خطيرًا لمشكلة أعمق، مثل تكيّس المبايض، أو خلل في الهرمونات، أو مشاكل بالغدة الدرقية.

 لماذا لا يجب تجاهل اضطرابات الدورة الشهرية؟

الدورة الشهرية

تجيب على هذا السؤال الدكتورة هند محمد سلمي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، قائلة الأتي:

1. لأنها قد تكون أول أعراض تكيّس المبايض

تكيّس المبايض من أكثر الأمراض شيوعًا بين النساء، وأول ما يظهر له من علامات هو اضطراب الدورة الشهرية، سواء في تأخرها، غزارتها، أو قلتها الشديدة.

 2. تأخر التشخيص صعوبة في الإنجاب لاحقًا

إهمال علاج تكيّس المبايض قد يؤدي مع الوقت إلى ضعف التبويض، ومن ثم صعوبة في الحمل، وربما عقم إن تُرك دون علاج لفترة طويلة.

3. الاضطراب الهرموني يؤثر على وزنكِ، بشرتكِ، ومزاجكِ

الخلل في الهرمونات المصاحب لتكيّس المبايض قد يسبب:

زيادة في الوزن

ظهور شعر زائد في أماكن غير مرغوبة

حبّ شباب مزمن

تقلبات مزاجية أو اكتئاب

4. التكيّس يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة

منها:

  • السكري من النوع الثاني
  • ارتفاع ضغط الدم
  • مشاكل في القلب
  • اضطرابات في الكوليسترول

 5. كلما بادرتِ مبكرًا، كانت فرص العلاج أسهل

العلاج المبكر لتكيّس المبايض قد يكون بسيطًا تنظيم غذاء، رياضة، وأدوية خفيفة، لكن التأخر قد يستدعي علاجات أقوى أو تدخلات طبية أكثر تعقيدًا.

متى يجب أن تذهبي للطبيبة فورًا؟

  • إذا كانت دورتكِ غير منتظمة لأكثر من 3 أشهر متتالية.
  • إذا لاحظتِ زيادة في شعر الوجه أو الجسم.
  • إذا زاد وزنكِ بشكل مفاجئ بدون سبب واضح.
  • إذا كنتِ تعانين من حب شباب مزمن رغم العلاج.
  • إذا كنتِ متزوجة وتعانين من تأخر في الحمل.

تذكّري دائمًا الدورة الشهرية مرآة لصحتكِ الهرمونية، اضطرابها ليس أمرًا عابرًا، بل رسالة من جسدكِ تحتاج إلى إنصات.

