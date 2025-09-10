قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو
«الغندور» يشيد بدفاع الفراعنة ويمنح رامي ربيعة لقب الأفضل بمباراة بوركينافاسو
ترامب: الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف من قبضة حزب الله العراقي
منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو
منير أديب: إسرائيل تشعل المنطقة.. ومصر تقف سدًا منيعًا أمام مخططاتها | فيديو
أمين الفتوى: صحابة النبي حافظوا على الآثار والتماثيل والمعابد والحضارة المصرية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
شريف عامر: إسرائيل كسرت كل قواعد صراعها العربي بقصف قطر
طريقة تنزيل جميع القنوات على نايل سات
المفاصل والسرطان .. زيت غير متوقع يعالج أمراضا خطيرة
رئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي الغادر
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025.. خصص وقت لحبيبك

حياة عبد العزيز

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 10 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

مشاهير برج الأسد 

هدى سلطان وفريد شوقي وكارول سماحة وحسن شاكوش وشيماء سيف ومنة شلبي .

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

كن هادئًا في حياتك العاطفية، وخصص وقتًا أطول لحبيبك، ستكون حياتك المهنية مليئة بالإبداع والفوضى. تعامل مع ثروتك اليوم بحذر، لكن صحتك جيدة.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

 قد تواجه بعض العوائق البسيطة نتيجة تدخلات خارجية، وقد يكون حبيبك مُصرًا على بعض المواضيع التي قد تُزعجك. تحدثا عن هذا بصراحة لتوضيح الأمور. عليك أيضًا توخي الحذر عند الإدلاء بتصريحات أو قضاء الوقت مع حبيبك. 

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

 خذ فترات راحة قصيرة عندما يتلاشى التركيز، ليستريح عقلك ويستعيد نشاطه أنهِ يومك بنشاط مُريح - قراءة خفيفة أو موسيقى هادئة - ليساعدك على النوم بسهولة واستعادة قوتك للعمل المُمتع غدًا.

برج الاسد مهنيا

سيجد العاملون في القطاعات الإبداعية، بما في ذلك الفنون والموسيقى والرسم والرسوم المتحركة، فرصًا جديدة. إذا كان لديك مقابلة عمل مقررة اليوم، فستكون النتيجة إيجابية. من الجيد إطلاق مشروع جديد، وقد يوقع رواد الأعمال أيضًا شراكات جديدة. 

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

قد يرشدك خبير مالي في استثماراتك. قد ترث اليوم عقارًا من أجدادك، وقد تربح نزاعًا قانونيًا على عقار. النصف الثاني من اليوم مناسب أيضًا للتبرع بالثروة للأعمال الخيرية وتقديم مساعدة مالية لأحد الأشقاء المحتاجين. 

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

أرشيفية

حماس: محاولة اغتيال الوفد المفاوض في الدوحة جريمة بشعة تؤكد نوايا الاحتلال

أرشيفية

تركيا تدين الهجوم الإسرائيلي في الدوحة وتؤكد دعمها لقطر

تعدين الذهب جنوب الأردن

توقيع أول اتفاقية لتعدين الذهب جنوب الأردن

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

