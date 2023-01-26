32 مليون جنيه هبوطاً في أرباح القاهرة للأدوية خلال 6 أشهر

أعلنت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022 /2023، بنسبة 39% على أساس سنوي.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، أنها حققت أرباحاً بلغت 50.07 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 82.05 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وكشفت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عن تراجع مبيعاتها خلال الفترة إلى 449.07 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 527.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية سجلت صافي ربح بلغ 38.79 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 37 مليون جنيه أرباح خلال الربع نفسه من العام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي إلى 251.12 مليون جنيه، مقابل 258.55 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وارتفعت مبيعات القاهرة للأدوية خلال العام المالي الماضي لتسجل 1.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي،مقابل 1.06 مليار جنيه خلال العام المالي المقارن.



وأنشئت شركة القاهرة للأدوية عام 1962 وتتخصص انتاج الأدوية الخاصة بعلاج أمراض الكلى، إصابات العين، سوء الهضم، الحساسية وما إلى ذلك.

واكتسبت شركة القاهرة للأدوية ثقة العديد من شركات الأدوية الأجنبية التى منحتها تصريح لتصنيع منتجاتها بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.

أسهم شركة القاهرة للأدوية

وتمتلك الشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من اسهم الشركة ، فى يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%) مملوك للقطاع الخاص.