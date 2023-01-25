لا تنزعجوا | تنويه مهم من مودرن جاس لسكان نجع حمادي

قالت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي «مودرن جاس»- إحدى شركات قطاع البترول- إنه سيتم ملء خزان مادة الرائحة بمحطة نجع حمادي بمحافظة قنا غدًا الخميس الموافق 26 يناير الساعة السابعة مساء.

وأهابت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"- إحدى شركات قطاع البترول-، في بيان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز التي قد تنتج بالأماكن المحيطة بالمصدر، حيث إن أعمال ملء خزان الرائحة أعمال دورية ولا تمثل أى خطورة.

وأكدت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"- إحدى شركات قطاع البترول- أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.

تنوية من شركة مودرن جاس

طوارئ الغاز الطبيعي

وخصصت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"- إحدى شركات قطاع البترول- أرقامًا للاتصال بها فى حالة وجود أى استفسار يرجى اتصال بطوارئ الغاز الطبيعي من خلال التليفون الأرضي وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129 او الاتصال بأرقام الطوارئ 01000028943-0962337478.