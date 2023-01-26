عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استجابة للنائبة إيلاريا حارص.. إنشاء فرعي توثيق «شهر عقارى» بمدينة الغردقة

صدى البلد

تقدمت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إنشاء فرع مكتب توثيق " شهر عقارى " بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر.

وأوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بإعداد وتجهيز إنشاء فرع توثيق جديد بمبنى الإدارة العامة لمرور البحر الأحمر بمدينة الغردقة، تيسيرا على المواطنين من طالبي الخدمة والحد من الزحام والتكدس بمكاتب وفروع التوثيق.

وبناء على توصيات اللجنة تم افتتاح فرعين لفترات مسائية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة "مصر الرقمية" أو تطبيق "أرغب في عمل توكيل" مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والفرعين هما :

- فرع توثيق اتصالات الغردقة ، محل رقم ٢ أرضي مفترق الهضبة بجوار بنك البنك التجاري الدولي.

- فرع توثيق الغردقة، مساكن الشيخ الشحات.

الغردقة محافظة البحر الاحمر الشهر العقاري مجلس النواب البنك التجاري الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة.. هؤلاء حضروا وهذه أقوال اللاعب

أخي فوق الشجرة.. مشهد كوميدي بين رامز جلال وحمو بيكا

خلصت الحكاية | صلاح خارج ليفربول في هذا الموعد .. وعرضان سوبر للفرعون

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

صوت وصورة .. مرتضى منصور يجهز مفاجأة قوية لجماهير الزمالك الليلة

مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بعد خروج لاعبين للإعارة.. تعرف عليهما

بطلب المدرب الجديد | إقالة كريم حسن شحاتة من نادي البنك الأهلي

رويترز: ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار في يونيو المقبل

ترشيحاتنا

خسر مليارات.. أول تعليق من ترامب على عودة حساباته على فيسبوك وإنستجرام

ارتفاع هائل في صادرات النفط السعودية

هل كثرة المصلين على الجنازة تعود بالنفع على الميت

مكاسب هائلة في أسهم بورصات دول الخليج

كارثة.. إحباط طرح 2 طن لانشون ومنتجات لحوم فاسدة بأسواق أكتوبر

مخاوف الركود تعصف بأداء أسهم بورصة أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه العلامات تدل على ضعف الركبة| خلي بالك

بملامح مختلفة.. أصالة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

هذا المبلغ أو اللجوء لـ فيفا.. فيريرا يصدم الزمالك | تفاصيل

مدد .. تاتو الزمالك لـ ياسمين الخطيب يشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

دي صوري وعايزة أكسب فلوس..القبض على سيدة العجوزة بسبب إساءة استخدام فيسبوك

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ