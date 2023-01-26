استجابة للنائبة إيلاريا حارص.. إنشاء فرعي توثيق «شهر عقارى» بمدينة الغردقة

تقدمت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إنشاء فرع مكتب توثيق " شهر عقارى " بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر.

وأوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بإعداد وتجهيز إنشاء فرع توثيق جديد بمبنى الإدارة العامة لمرور البحر الأحمر بمدينة الغردقة، تيسيرا على المواطنين من طالبي الخدمة والحد من الزحام والتكدس بمكاتب وفروع التوثيق.

وبناء على توصيات اللجنة تم افتتاح فرعين لفترات مسائية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة "مصر الرقمية" أو تطبيق "أرغب في عمل توكيل" مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والفرعين هما :

- فرع توثيق اتصالات الغردقة ، محل رقم ٢ أرضي مفترق الهضبة بجوار بنك البنك التجاري الدولي.

- فرع توثيق الغردقة، مساكن الشيخ الشحات.