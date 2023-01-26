رضا عبد العال: قرار رحيل فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك صائب وموفق

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن قرار رحيل البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك قرار صائب وموفق جداً من جانب مجلس الإدارة.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن قرار رحيل البرتغالي فيريرا عن تدريب الزمالك قرار جيد ولكنه جاء متأخر من جانب مجلس الإدارة وكان يجب أن يرحل بعد خسارة السوبر ".



وتابع عبدالعال:" تعيين أسامة نبيه لتولي منصب الراجل الأول فريق فريق الزمالك قرار غير جيد وأعتقد أنه ليس رجل المرحلة في الزمالك في الوقت الحالي ".

أسامة نبيه يتسلم مهمته

تسلم أسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميا اليوم الأربعاء بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور بتوليه القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقاد أسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق التدريبات الجماعية اليوم التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ومعه جهازه المعاون المكون من، أحمد عبد المقصود و حسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، بجانب إسماعيل يوسف مدير الكرة.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد مباراة غزل المحلة التي أقيمت بالأمس.