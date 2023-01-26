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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس عبد الفتاح السيسي يغادر احتفالات يوم الجمهورية الهندي

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالات يوم الجمهورية الهندي.

وبدأت مراسم الاحتفال بيوم الجمهورية الرابع والسبعين بوضع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكاليل الزهور على "شعلة الجندي الخالد" بالنصب التذكاري، وعقب ذلك تم عزف السلام الوطني لجمهورية الهند، واستعراض حرس الشرف.

وكان الرئيس السيسي بدأ زيارة رسمية للهند؛ لحضور احتفالاتها الوطنية بـ "يوم الجمهورية"، حيث وجهت الدعوة له للحضور كضيف شرف رئيسي للهند في احتفالاتها.

وأجرى الرئيس السيسي مباحثات مهمة مع رئيس الوزراء الهندي ورئيسة الجمهورية، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.

وعكست دعوة الرئيس السيسي كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث التقارب الكبير بين الدولتين، والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، وكذلك الاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة، ولدورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتتزامن زيارة الرئيس السيسي للهند، مع مرور 74 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند.

 

 

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