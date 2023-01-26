بي إم دبليو الفئة الثالثة أوتوماتيك بـ 100 ألف جنيه| صور

تنتمي سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1996 الي الفئة الثالثة من مجموعة سيارات بي إم دبليو الألمانية ، وتنتمي الي فئة السيارات السيدان، وهي سيارة مدمجة تمت صناعتها منذ عام 1975، بدلا من جيلها السابق نيو كلاس، وأطلقت الشركة بي إم دبليو 316 لاستهداف المستهلكين الذين يبحثون عن الرفاهية والاقتصادية، وذلك من ضمن الأسباب التي جعلت بي إم دبليو 316 موديل 1996 ذات شعبية ومكانة كبيرة لدي المصريين، بالإضافة الي محركها القوي واعتماديتها العالية .

سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1996

سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1996

محرك سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1996

تعتمد سيارة بي إم دبليو 316 علي محرك سعة 1600 سي سي، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة للبيع باللون الأزرق، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة عام، وتحتوي السيارة علي كاوتش جديد.

سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1996

مواصفات سيارة بي ام دبليو 316 موديل 1996

تمتلك مقصورة سيارة بي إم دبليو 316 العديد من التجهيزات منها، باور ستيرنج، وتكيف، وسنتر لوك، ووحدة رفع للزجاج، وفرامل ABS، ووسائد هوائية، وكاسيت، وراديو، وإضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، ودرج تخزين إضافي تم تثبيته بالتابلوه، ومساحات تخزين إضافية بالأبواب الجانبية، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وفرش مقاعد من الجلد، ونظام تنبيه ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وكونسول وسطي أمامي.

سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1996

زودت سيارة بي إم دبليو 316 من الخارج بشكل أنيق وعصري بفضل احتوائها علي، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة أمامية يعلوها شعار شركة بي إم دبليو تم تثبيته علي مقدمة السيارة، ومرايات جانبية بالون الأسود، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، و4 جنوط للكاوتش، وجرائد تم تثبيتها في منتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وتم تثبيت شعار شركة بي إم دبليو علي الحقيبة الخلفية للسيارة.

سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1996

سعر سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1996

سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1996

يصل سعر سيارة بي إم دبليو 316 في سوق السيارات المصري للمستعمل الي 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .