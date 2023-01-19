سعر أول سيارة BMW تخرج من مصنع الشركة في مصر| صور

أعلن الوكيل الحصري لعلامة بي إم دبليو في مصر عن إعادة تشغيل مصنع العلامة الألمانية في مصر، بعد توقف دام لخمس سنوات تقريباً.

وأكد وكيل بي إم دبليو في مصر عن خروج أول سيارة تحمل العلامة الألمانية في مصر، وهي سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2023 والتي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات.

سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2023

سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2023

مواصفات محرك سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2023

تستمد سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2023 قوتها من محرك تيربو سعة 3000 سي سي، ينتج قوة 340 حصان، وعزم دوران يصل الي 450 نيوتن/متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك ، وتستهلك السيارة 9.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 5.5 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 243 كم /ساعة.

سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2023

أطوال وأعراض سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2023

تأتي سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2023 بطول 4922 مم، وعرض 1680 مم، وارتفاع 1745 مم، وقاعدة عجلات 2975 مم، ومساحة الحقيبة الخلفية 650 لتر.

سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2023

وسائل الأمان في سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2023

تمتلك سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2023 العديد من وسائل السلامة والأمان منها،6 وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، ونظام المساعدة على صعود المرتفعاتHAC ، ونظام المساعدة على الهبوط من المنحدرات HDC، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، وحساسات للتنبيه من التصادم ، وكاميرا خلفية، ونظام المحافظة على المسار، ونظام تحذير النقاط العمياء.

سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2023

سعر سيارة سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2023

تقدم سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2023 للبيع في السوق المصري للسيارات بسعر 2 مليون و 800 ألف جنيه.

