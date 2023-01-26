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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هذا السبب يدفع رجلين للتحول إلى كلب وذئب في اليابان

هذا السبب يدفع رجلان
هذا السبب يدفع رجلان للتحول لـ لكلب وذئب باليابان

يبدو أن “موضة التشبه بالحيوانات”  تنتشر في اليابان، فمن فرحة الشاب الياباني المسمي “توكو” بتحقيق حلم حياته بارتدائه لساعات طويلة لزي “الكلب” انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عبر المنصات الإعلامية العالمية حكاية المهندس الياباني “تورو أويدا” الذي حول نفسه لـ “ذئب” من خلال رداء خاص مكلفا الرجلين الملايين، فما قصتهما؟ 

“لم أعد أشعر أني إنسان” بهذه الجملة وصف المهندس الياباني “تورو أويدا” من العاصمة اليابانية، طوكيو شعوره عند ارتداء “رداء الذئب المصنوع بحرافية كبيرة تجعله يشبه الحيوان المعروف” مقابل (3,056,729.36 ين ياباني) بما يعادل: (703,639.34 جنيه مصري).

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ياباني يتحول لـ ذئب 

3 اجتماعات للتصميم و 7 أسابيع لإنتاج “رداء الذئب” كانت هذه المدة التي استغرقها المهندس الياباني البالغ من العمر 32 عاما من أجل ظهور الجديد للعالم من حوله بمساعدة مصممي أزياء التلفزيون والأفلام Zeppet ، مشيراً إلى أن هدفه الأساسية من وراء هذا التصرف “التحرر من أي مشاكل متعلقة بالعمل خاصة”.  

والغريب في الأمر دعم أصدقاء المهندس الياباني له في “قرار التحول لذئب” لافتا: “رفاقي يدعمونني وعندما أنظر في المرآة أرى ذئبا، وهذا أمر مؤثر، وبدلتي لا تؤذيني حيث أنه بها فتحات تهوية”. 

ملايين للتشبه بالحيوانات..هذا السبب يدفع رجلان للتحول لـ لكلب وذئب باليابان

ياباني يتحول لـ كلب

وعلى عكس دعم أصدقاء المهندس له في التحول إلى “ذئب” فقد أخفي الرجل الياباني “توكو” عن أصدقائه تحوله إلى “كلب” يدعي “كولي” تقريبا، منوها: "نادرًا ما أخبر أصدقائي لأنني أخشى أن يعتقدوا أنني غريب ويبدو عني، كما بدت عائلتي مندهشة للغاية عندما علموا أنني أصبحت حيوانًا". 

وكلف الرجل الياباني زي تحوله “إلى ” كلب لا يظهر للناس عبر الصفحات الخاصة به على السوشيال ميديا إلا بزي الحيوان يمشي مثله ويتظاهر بأكل أكله وشرب مشروبات غير معتادة له مثل المشروبات الغازية أيضا،"2,012,950.00 ين ياباني" بما يعادل "373,060.98 جنيه مصري".

ملايين للتشبه بالحيوانات..هذا السبب يدفع رجلان للتحول لـ لكلب وذئب باليابان


انفق الرجل الياباني “توكو” صاخب قناة "أريد أن أكون حيوانا 動物 に な り た い"، هذا المبلغ الكبير لممارسة هوايته حيث يريد أن يصبح حيوانا وتحديدا كما أوضح "أريد حياة مرفهة بدون ضغوط كالكلاب" قال صاحب  إن محتواه انتشر سريعا في اليابان، مبينا: “أول فيديو له على يوتيوب حقق  ما يزيد عن 3 ملايين مشاهدة، ومنذ الطفولة  كان لدي هذا الخيال غير المحدد بأن أصبح حيوانًا ”. 

ملايين للتشبه بالحيوانات..هذا السبب يدفع رجلان للتحول لـ لكلب وذئب باليابان
ملايين للتشبه بالحيوانات..هذا السبب يدفع رجلان للتحول لـ لكلب وذئب باليابان
ملايين للتشبه بالحيوانات..هذا السبب يدفع رجلان للتحول لـ لكلب وذئب باليابان

 


 

 

 

 

 

الياباني اليابان كوكب الكلب توكو تورو أويدا ذئب طوكيو رداء الذئب

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