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منوعات

ننجو بهذا الأمر.. خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعي سيقضي على الجنس البشري

خبراء يحذرون: الذكاء
خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعي سيقضي علي الجنس البشري

“الذكاء الاصطناعي سيقضي على الجنس البشري بأكمله”.. بهذه الجملة حذر خبراء جامعة أكسفورد من خطورة التطور السريع والمرعب بدون قيود لـ مجال الذكاء الاصطناعي عالميا. 

أرجع خبراء جامعة أكسفورد البريطانية أسباب هذا التصريح المروع إلى أن الذكاء الاصطناعي Artificial intelligence سيصبح أكثر ذكاءً من البشر بحلول نهاية القرن الحالي مما يشكل تهديدا كبيرا مشبهين ذلك بما حصل مع طائر “الدودو” المنقرض. 

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ووصف خبراء أكسفورد من لجنة العلوم والتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بـ “الخارق”، وذلك خلال تحقيق حكومي حول “المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن استخدامه بطريقة أخلاقية ومسؤولة” وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، صباح اليوم الخميس. 

تنظيم عالمي للذكاء الاصطناعي 


وفي هذا السياق، دعا مايكل أوزبورن، أستاذ التعلم الآلي، في تحذيره من "سباق التسلح" بين الدول القومية وشركات التكنولوجيا إلى “تنظيم عالمي” لمنع هذه الشركات من إنشاء أنظمة خارجة عن السيطرة يمكن أن تنتهي بـ "القضاء على الجنس البشري بأكمله". 

أما في الجلسة الأولى من المناقشة بين الخبراء أعضاء البرلمان، فقد أكد طالب الدكتوراه، مايكل كوهين على “التحذير الصارخ” بأنه لا توجد حدود لمدى تقدم الذكاء الاصطناعي، مضيفا: “السيناريو الكئيب لتفوق الذكاء الاصطناعي واقعي لأنه يسلب التميز من البشر مما سيغير شكل الأرض تماما مما يشكل خطرا علينا”. 

 

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