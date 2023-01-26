سفينة بدون قبطان.. الأولى من نوعها باستخدام الذكاء الاصطناعي في عالم البحار

يشهد عالم البحار تطورات ملحوظة السنوات الماضية حيث بدأت الشركات في توجيه استثمارات ضخمة نحو بناء السفن التجارية والسياحية العملاقة، كما يبرز استثمار ضخم في قطاع السفن البحثية ايضا.

ودخلت أول سفينة أبحاث «أوقيانوغرافية» ذكية غير مأهولة في العالم، الخدمة في مدينة تشوهاي الصينية أمس، حسب موقع «ريلي نيوز».



ويُذكر أن السفينة التي أكملت بنجاح جميع أهداف الاختبار البحري الخاصة بها، هي أول سفينة أبحاث ذكية في العالم مع وظائف الملاحة والتحكم عن بُعد.



وتم تطوير نظام طاقة للسفينة، ونظام المعلومات، ونظام تحديد المواقع الديناميكي، ونظام دعم التشغيل، بشكل مستقل بالكامل من الصين.

كما تقدم الصين نماذج أولية لسفن أخرى تعد طفرة في مجالها لتبهر الباحثين وتساعدهم في تقديم نتائج متقدمة