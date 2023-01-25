بناء أكبر سفينة سياحية في العالم بمواصفات مبهرة.. تفاصيل

أعلنت شركة القطارات الفاخرة اورينت اكسبريس عن بنائها أول سفينة سياحية لها، والتي ستكون بمواصفات مبهرة وبطول ٢٢٠ متر، حيث استوحى مصمموها الشكل النهائي من العصر الذهبي الريفيرا الفرنسية، ليصفها البعض ب “سفينة الاحلام”.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، من المقرر أن تبدأ سفينة الاحلام أولى رحلاتها عام ٢٠٢٦ المقبل، كما يتوقعون أن تصل حمولتها إلى أكثر من ٢٢٣٠٠ طن، لتصبح الأكبر في العالم.

جدير بالذكر، ان السفينة تحتوي على تصميمات داخلية مذهلة وسيكون هناك 54 جناحا بمساحة 70 مترًا مربعا تتضمن الجناح الرئاسى "الضخم" الذى يمتد على مساحة 1415 مترًا مربعا ويضم شرفة خاصة 530 مترا مربعا.

السفينة تضم حوضى سباحة واستوديو ويمكن قضاء أيام فى الاستمتاع بعلاجات السبا وجلسات التأمل والرحلات التى تدعوك لاكتشاف الكنوز الثقافية التى تتيح للضيوف الانفصال تمامًا عن الواقع.

وتبحر السفينة بتصميم تكنولوجى يُعرف باسم "SolidSail" وسيتم رفع 3 أشرعة صلبة بمساحة 1500 متر على منصة مع 3 صوارى مائلة يصل ارتفاعها إلى أكثر من 100 متر وتخطط الشركة لاستخدام الهيدروجين الأخضر بمجرد الموافقة على هذه التكنولوجيا لسفن الركاب فى المحيط.