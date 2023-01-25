قلبي تعلق بهذا الدين..يوتيوبر كوري شهير يتوجه إلى الكعبة لأداء مناسك العمرة

نشر اليوتيوبر الأشهر في كوريا الجنوبية، داود كيم، صور له على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء وصوله إلى الكعبة المشرفة لأداء مناسك العمرة للمرة الثانية له بعد إعلان إسلامه منذ عام ٢٠١٩، بينما تفاعل معها مئات الآلاف من المتابعين معبرين عن إعجابهم بتعلقه بالشعائر الإسلامية.

وكتب كيم على صوره “اخيرا تمكنت من العودة مرة أخرى إلى بلدي الثاني، والمكان المحبب إلى قلبي”

قصة اعتناقه الإسلام

وعن اعتناقه للإسلام شرح كيم قصته قائلا “كنت دائما أشعر بالضياع والتيه، وكانت لدي قناعة أنني أتعس شخص على وجه الارض ولن استطيع ان اصل الى السلام النفسي ابدا، حتى جاء اليوم الذي شعرت فيه أن شخص ما بجانبي يرشدني ويوجهني نحو شيء قريب وهاديء، وبعد فترات طويلة أيقنت أنه المولى سبحانه وتعالى بجانبي، يهديني إلى الطريق الصحيح ويقربني إلى الهدي الرشيد حتى شعرت بسلام وأمان”

واضاف “ شعرت بالدفأ مع كل شخص تعاملت معه من معتنقي الدين الاسلامي، وكانت مبادئهم دافع كبير لي لاستكشاف الامر، حتى توصلت لليقين أن هذا هو مكاني”

وتفاعل المتابعون مع صور كيم بشكل كبير وتداولوا صوره عبر حساباتهم، مشيدين بالتزامه بالشعائر الاسلامية، داعيين له بالثبات، حيث بات من ضمن النجوم الأعلى مشاهدة في السعودية، نظراً لحبه الكبير لأهل المملكة، ويحرص علي بث عدة فيديوهات متعلقة بهم وبحياتهم.

الجدير بالذكر أن كيم هو يوتيوبر شهير ومغني سابق من كوريا الجنوبية ويقيم حاليا في دولة الإمارات العربية.