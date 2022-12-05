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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأولى من نوعها.. روبوت ينقذ رجل من ورم سرطاني

صدى البلد

أنقذ روبوت حياة رجل يبلغ من العمر 61 عامًا عن طريق إزالة ورم سرطاني من حلقه في أول عملية جراحية من نوعها.

 

استخدم الجراحون في مستشفى جلوسيسترشاير الملكي  في بريطانيا جيلًا جديدًا من الروبوتات يُدعى فيرسيوس لإجراء عملية استئصال المريء لإزالة ورم يبلغ قطره 2.3 بوصة من مريض يُدعى مارتن نوجينت.

 

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كان الإجراء الذي أجراه الروبوت شكلاً من أشكال جراحة الوصول إلى الحد الأدنى ، والتي تخلق شقوقًا أصغر وتقلل من تغير المضاعفات والتندب وآلام ما بعد الجراحة.


قال  المريض والذي يدعى "نوجينت" إن الفريق في المستشفى  بما فيهم الروبوت أنقذ حياتي وسأكون ممتنًا لهم إلى الأبد لفعل ذلك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية.


وأضاف المريض: "كنت أعلم أنني كنت أول مريض في البلاد يتلقى الرعاية بهذه الطريقة،  إنه لأمر مدهش حقًا أن يحدث هذا النوع من الأشياء هنا في جلوستر ، خاصة عندما تفكر في مدن كبيرة مثل لندن أو مانشستر أو أكسفورد".

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يصف CMR Surgical ، الذي ينتج الجراح الآلي ، الجهاز بهذه الطريقة على موقعه على الإنترنت: "إن مجموعة الأدوات المعصمة بالكامل ، جنبًا إلى جنب مع رؤية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، تمنح الجراحين مستوى عالٍ من الدقة عند تنفيذ خطوات إجرائية معقدة أو العمل في ظروف صعبة. للوصول إلى المناطق".
 

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