أستاذ آثار: إعلان اكتشاف جديد في سقارة خلال ساعات|فيديو

أكد الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أنه تم الكشف عن أول مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني بشرق الأقصر، موضحا أن المدينة مقسمة إلى أحياء بها جزء سكني، و الجزء الآخر مجموعة خاصة بالورش، مثل: صناعة المعادن و صناعة الفخار، و صناعة الطوب اللبن.

بدران:الأثار الرومانية تستكمل حلقات التاريخ المصري القديم

وأضاف "بدران" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أنه تم العثور على مجموعة من العملات البرونزية داخل المدينة السكنية التابعة للعصر الروماني، بالإضافة إلى العثور على أبراج لتربية الحمام.

وأشار إلى أن الآثار الرومانية تستكمل حلقات التاريخ المصري القديم، والذي يوضح قوة إسهام الحضارة المصرية القديمة في مختلف العصور، لافتاً إلى أن الدكتور زاهي حواس، سوف يعلن عن كشف أثري جديد في منطقة جسر المدير بسقارة اليوم.