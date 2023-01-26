ذهبوا للصيد في بحيرة المنزلة.. تشييع جثامين 3 أشقاء بالدقهلية| صور

شيع أهالى المطرية بمحافظة الدقهلية جثامين 3 أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية كانوا يستقلونها أثناء ذهابهم للصيد، حيث أدى أهالى المطرية صلاة الجنازة بمسجد القرية على الراحلين وسط صراخ وعويل من أسرهم وذويهم.

وكان ثلاثة صيادين أشقاء لقوا مصرعهم وأصيب ابن عمهم بإصابات خطيرة إثر حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية كانوا يستقلونها على طريق المطرية - دمياط أثناء توجههم من قرية الشبول للصيد ببحيرة المنزلة.

وتلقت مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية ووجود متوفين على طريق المطرية دمياط.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل ودراجة نارية كان يستقلها 3 صيادين أشقاء وابن عمهم على طريق المطرية - دمياط بناطق المركز أثناء توجههم من قريتهم الشبول التابعة لمركز المنزلة للصيد ببحيرة المنزلة، وهم إبراهيم رشاد سليمان، وشقيقيه عصام و ومحمد، وأصيب ابن عمهم محمد بإصابات خطيرة، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى المطرية، ونقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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