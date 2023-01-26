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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد وصفها بالخالة أطاطا.. مصمم تمثال أبوتيج يرد على الساخرين من أعماله|شاهد

تمثال أبوتيج
تمثال أبوتيج

قال عبده عبد الحميد، مصمم التمثال المثير للجدل بمدينة أبوتيج، إن الناس لم تصبر حتى الانتهاء من عمل التمثال ووصفوه الآن بالخالة اطاطا كما وصفوا التمثال السابق بكفار قريش ولم يصبروا حتى أنتهي من عمله وقمنا بإزالته بسبب السخرية منه رغم أنه كان يحكي ويعبر عن تاريخ أبوتيج لأنه كان يعبر عن أمين خزائن الغلال في ابوتيج ويطلق عليه الملك تاج وللأسف قمنا بإزالته بعد السخرية منه والآن أقوم بعمل أسره من ابوتيج تستقل قارب للتسوق من عبر المرور بنهر النيل، ولكن فوجئت بموجة من السخرية قبل الانتهاء من العمل ووصفوا تمثال البنت الصغيرة التي تجلس بجوار والدتها بالخالة اطاطا.
وأضاف "عبدالحميد" أن فكرة هذا العمل تعبر عن بنت البلد وهي تعبر عن قصة رجل وزوجته وابنتهما يستقلون قاربهم ويعبرون به نهر النيل إلى الضفة الأخرى وهي تعبر عن تماسك الأسرة المصرية وحرصت في عملي ان تكون السيدة بالزي الصعيدي المعرفة بالحشمة والوقار تساعد زوجها في عمله وهذه الصورة معبرة عن الحياة الريفية في ابوتيج.
واستكمل تجلس بجوار السيدة ابنتها التي سخر منها رواد الفيس بوك وأطلقوا عليها اطاطا هي فتاة صغيرة جميلة تعبر عن براءة الأطفال ولكن الناس تسرعت في الحكم على العمل رغم انه لم ينتهي المرحلة الأولى منه حتى الان  
وكانت حالة من الجدل والسخرية تداولتها صفحات وجروبات مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بأسيوط بعد إنشاء تمثالين جديدين مجهولين الهوية بمدخل مدينة أبوتيج ووصفهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ " أم المزيرة حلوة وقصيرة " منتقدين قيادات مجلس المدينة بتجاهل أعلام مركز ابوتيج ووضع تماثيل مجهولة الهوية .
البداية عندما قام مجلس مدينة أبوتيج بوضع تمثال فرعوني مشوه المعالم يجلس على مركب أمام مدخل مجلس المدينة مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي متداولين صور التمثال ساخرين منه ووصفينه بأصنام قريش وبعد ساعات من وضع التمثال قامت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج بإزالة التمثال .
وفوجئ مساء امس سكان مدينة أبوتيج بوضع تمثالين آخرين وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لهما واصفينهما بـ " ام المزيرة حلوة وقصيرة " منتقدين شكل التمثال وانه لا يعبر عن اعلام مركز أبوتيج خاصة وان مركز أبوتيج أنجب الكثير من الأعلام ومنهم الشاعر محمد يونس القاضي ابن قرية النخيلة مؤلف نشيد " بلادي بلادي " والعارف بالله أحمد الفرغل سلطان الصعيد ابن قرية بني سميع و الشيخ أحمد حسن الباقوري ابن قرية باقور وغيرهم من الأعلام التي تعبر عن هوية مركز أبوتيج .

تمثال فرعوني يثير السخرية بأسيوط

محاولة تجميل.. الآثار توضح حقيقة تمثال أبو تيج بأسيوط


وعلق احد رواد الفيس بوك ساخرا من التمال قائلا : " انا رفعت ايدي خلاص يا عم عبدو .. أنت تعمل ما يحلو لك .. هو عاجبكم الموضوع والترند باين .. دي ام المزيرة حلوة وقصيرة اللي كانوا بيخوفونا بيها زمان ويقولوا عايشة في زنقور كان في مدرسة الفرغل الإعدادية والجدع كان يعدي بالليل من قدامها ".
فيما قال أخر كفاية معافرة فيما لا يجدي بالله ما تسد نفسنا تاني عن الحضارة .. ذهب ابي لهب وسيكون ابليس ام ماذا ؟

 

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