تمثال فرعوني يثير السخرية بأسيوط

سادت حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد تداول صورة لتمثال فرعوني تم إنشاؤه بميدان مجلس مدينة أبوتيج في أسيوط.

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي العمل بأنه لا يمت بصلة إلى تاريخ مصر والفراعنة بل هو تشويه لصورة الفراعنة .

وقال الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، إن الصورة المتداولة للتمثال الفرعوني والمركب حقيقية؛ مشيرًا إلى تجرى أعمال تطوير للميادين بالمركز وكان مجسم المركب متواجدًا وقام أحد المواطنين بطرح فكرة عمل تمثال فرعوني داخل المركب باستخدام الأسمنت.



وقال مصدر مسئول بالآثار في أسيوط إن التمثال الموجود أمام مقر مجلس ومدينة أبوتيج، كان من المفترض أن يعبر عن أحد ملوك مصر القدماء وهو بداخل مركب، ولكن الواقع أنه تمثال مشوه ودعاية سيئة للسياحة في مصر؛ مشيرًا إلى أن هذا العمل الرديء أصبح محل سخرية في العديد من المواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف المصدر أن المسئولين في وزارة السياحة والآثار بأسيوط اتخذوا خطوات سريعة نحو إزالة هذا العمل الرديء؛ مشيرًا إلى كيف لنا أن نقول نحن أحفاد الفراعنة ونحن بهذا المستوى في ظل التقدم والتطور العلمى.