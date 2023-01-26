البراءة تقترب لـ محمود كهرباء.. مفاجأة جديدة قبل كأس العالم لجماهير الأهلي

تشهد الفترة الفترة الأخيرة أخبارا كثيرة بشأن محمود كهرباء، لاعب النادي الأهلي، وذلك بعد الأزمة مع نادي الزمالك، وقرار الفيفا بالوقف، الذى انتهت مدته فى 11 يناير الحالي.



وقد شارك محمود كهرباء بالكأس مع فريق النادي الأهلي، ضد سموحة، ولعب فى الدوري بالقمة ضد فريق نادي الزمالك، واستطاع كهرباء فى تحقيق هدف فى مباراة القمة.



وأكد الإعلامي شريف جمعة، أن الفيفا ينقذ محمود كهرباء، و هناك براءة قريبة لـ اللاعب، بعد الأزمة فى الفترة الأخيرة.



وأوضح أن محامي كهرباء كشف أن اللاعب مرحب بدفع الغرامة، وأنه اللاعب يحترم قرارات المحكمة الرياضية.



ولفت إلى أن المحامي قال إنه طوال العام لم يحصل على أموال بسبب عدم اللاعب، وأن الغرامة على اللاعب و الفريق الأجنبي، وأن كهرباء لا يعلم قيمة المبلغ الذى سيدفعه.

وأشار إلى أن المحامي يطالب بتقسيط المبلغ على 5 سنوات، لآن اللاعب يحصل على 12 مليون و 750 ألف فى العام، وأن هذا المبلغ بالنسبة لـ الغرامة، قليل جدًا، فـ اللاعب يحتاج لـ 37 مليون.

اللعب بكاس العالم لـ الأندية

وكشف أن محامي كهرباء يطالب بـ لعب اللاعب و المشاركة فى المباريات المقبلة للحصول على الرواتب، وأن فريق النادي الأهلي مقدم على بطولة كأس العالم فى المغرب.



