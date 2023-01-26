موسم الجيمرز ينطلق في 6 يوليو القادم ويقدم جوائز تتخطى 30 مليون دولار

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين، عن موعد النسخة الثانية من موسم الجيمرز – الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم – والذي ستحتضنه المملكة العربية السعودية على مدى 8 أسابيع ابتداءً من 6 يوليو القادم في مدينة الرياض.



وبعد النجاح الهائل الذي حققته النسخة الأولى في العام الماضي التي شهدت حضور حوالي 1.4 مليون زائر ومشاهدة حوالي 132 مليون شخص حول العالم لمنافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، أعلن الاتحاد أن النسخة الثانية ستكون أكبر وأضخم وأكثر تنوعًا، إن كان من ناحية عدد بطولات الرياضات الإلكترونية أو الحفلات الموسيقية أو الفعاليات الترفيهية المتنوعّة. كما أكّد الاتحاد أن مجموع الجوائز سيكون الأكبر في العالم في مجال الرياضات الإلكترونية حيث ستتخطّى الجوائز حاجز 30 مليون دولار (حوالي 112 مليون ريال سعودي)، ما يُعادل تقريبًا ضعف إجمالي جوائز الموسم الماضي.

وسيكون الموسم الثاني تحت مسمّى "موسم الجيمرز: أرض الأبطال" وذلك للدلالة على منافسة أبطال الرياضات الإلكترونية العالميين والمحليين من أجل اعتلاء قمّة هذا الحدث الضخم، وعلى كون المملكة العربية السعودية وجهة الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمية ومركز أبطال هذه الرياضات ونقطة الانطلاق العالمية لها. وكان الموسم الأوّل قد شهد مشاركة 113 فريقًا محترفًا عالميًا في بطولات متعدّدة في أقوى الألعاب الإلكترونية الشهيرة عالميًا مثل Rocket league وDota 2 وFortnite وPUBG Mobile وTom Clancy’s Rainbow Six Siege والتي قدّمت جوائز للفرق الفائزة بقيمة 15 مليون دولار أمريكي.



وسيشهد الموسم الجديد العديد من الألعاب الجديدة التي سيتم إضافتها إلى البطولات. كما ستتنوّع فعاليات الموسم لتشمل حفلات موسيقية يحييها أبرز الفنانين العرب والعالميين طيلة 8 أسابيع بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية وتثقيفية ومجتمعية تناسب جميع أفراد المجتمع ومختلف الفئات العمرية.



وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "في العام الماضي حقّق موسم الجيمرز نجاحًا استثنائيًا وصل صداه إلى جميع أنحاء العالم وجمع حوالي 400 من أبرز لاعبي الرياضات الإلكترونية العالميين وعشّاق الألعاب الإلكترونية من أكثر من 60 دولة من مختلف أنحاء العالم في قلب السعودية. موسم الجيمرز الأوّل أظهر للعالم مدى الشغف الذي يمتلكه السعوديون للألعاب والرياضات الإلكترونية، خصوصًا وأن حوالي 23 مليون سعودي يمارسون الألعاب والرياضات الإلكترونية على مختلف المستويات.



وأضاف: لدينا طموحات لا محدودة في هذا القطاع وذلك بفضل الدعم والثقة الغالية من قيادتنا الرشيدة بأهمية هذا القطاع ودوره الكبير ببناء جسور التواصل مع العالم أجمع وتثبيت مكانة المملكة كدولة رائدة في نمو وتطوير هذا القطاع المتنوّع. نحن فخورون بالإعلان عن موسم الجيمرز بموسمه الثاني والذي أطلقنا عليه اسم أرض الأبطال كتقدير وعرفان للمملكة موطن الأبطال وكتحفيز لأبطالنا السعوديين والأبطال العالميين للتنافس هنا في أقوى الرياضات الإلكترونية. هذا الحدث هو الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية عالمياً وسيحطّم الرقم القياسي لإجمالي الجوائز التي ستُمنح لمختلف الفرق الفائزة هذا العام. "موسم الجيمرز أرض الأبطال" سيكون وجهة عالم محبّي الرياضات والألعاب الإلكترونية في الصيف القادم، ونحن متشوقون للإعلان عن المزيد من التفاصيل قريبًا".