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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الضربات الروسية .. أوكرانيا تعلن عن كارثة

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكرإينرجو”، اليوم الخميس، عن تضرر منشآت الطاقة في المناطق الجنوبية والوسطى والجنوبية الغربية من أوكرانيا.

وقالت "أوكرإينرجو" عبر "تلجرام"، إن هناك نقص كبير في النظام، ووضع حدود لاستهلاك الكهرباء بجميع المناطق.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال، إن روسيا أطلقت 55 صاروخًا على أوكرانيا اليوم، مضيفًا أن الصاروخ كان يستهدف منشأت الطاقة في البلاد وأن بعض محطات الطاقة الفرعية قد تعرضت للقصف.

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وقال شميجال عبر "تلجرام": "كانت الأهداف الرئيسية هي منشآت الطاقة لحرمان الأوكرانيين من الطاقة والدفء وغالبية الصواريخ والطائرات المسيرة تم اعتراضها من قبل مدافعينا. لسوء الحظ ، كانت هناك إصابات في المحطات الفرعية. ومع ذلك ، لا يزال الوضع في شبكة الكهرباء تحت السيطرة. يبذل مهندسو الطاقة قصارى جهدهم لتوفير مصدر الطاقة ".

وأسقطت أوكرانيا 47 صاروخ كروز، بما في ذلك 20 صاروخًا فوق العاصمة، وفقًا للجنرال فاليري زالوجني، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية.

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