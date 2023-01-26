عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عرض الحلقة الأخيرة.. الجمهور يشيد بـ ماجد الكدواني في "موضوع عائلي"

موضوع عائلي
موضوع عائلي

أشاد الجمهور بأداء الفنان ماجد الكدواني، بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “موضوع عائلي” الأمر الذي جعله يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وشهدت الأحداث زواج رنا رئيس من طه الدسوقي، واجراء ماجد الكدواني عملية جراحية دقيقة بعدما اكتشفوا عائلته المرض المصاب به والذي حاول أن يخفيه عليهم.

وتمكن المسلسل المصري “موضوع عائلي” من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى دولة الإمارات عبر منصة شاهد vip.

الحلقة 9 و10 من موضوع عائلي|ماجد الكدواني فى حيرة بسبب عملية جراحية

موضوع عائلي يدخل قائمة الأعلى مشاهدة فى الإمارات

واحتل مسلسل “موضوع عائلي” المركز الخامس من أصل 10 مراكز تضمها القائمة، للأعمال الأعلى مشاهدة من قبل مشاهدي منصة “شاهد” فى دولة الإمارات.

أبطال مسلسل “موضوع عائلي”

"موضوع عائلي 2" فكرة وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة ماجد الكدواني، ونور، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وطه الدسوقى، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمين ممدوح وافي.تمكن المسلسل المصري موضوع عائلي من الدخول الى قائمة الأعمال الاعلى مشاهدة فى دولة الإمارات عبر منصة شاهد vip.

أحداث الجزء الأول:

وتدور أحداث الجزء الأول من مسلسل “موضوع عائلي” حول إبراهيم “ماجد الكدواني”، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبياً، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية.

وفيما لا يستطيع إبراهيم نسيان ما فعله والد "ليلى"، حين أصرّ على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وإبعادها عنه قسراً إلى لندن، يتفاجأ إبراهيم بعد أكثر من 20 عاماً باتصال من حماه السابق حاملاً إليه نبأً مفاجئاً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجدداً إلى الجو العائلي والمسئوليات التي ظنّ أنه لن يعيشها مجدداً.

ماجد الكدواني الفنان ماجد الكدواني موضوع عائلى الدسوقي طه الدسوقي رنا رئيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبة جديدة ضد محمود كهربا بسبب هذا الفيديو.. مفاجأة للجماهير

بفرمان أسامة نبيه.. مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

لايف مهم جدًا .. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن اتحاد الكرة

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

بسبب مرتضى.. أول رد فعل من خالد الغندور على استقالة لجنة الانضباط

بسبب مرتضي منصور..إعلامي شهير يهاجم اتحاد الكرة

ذهب لتحية الجماهير.. تطور عاجل في جلسة التحقيق مع كهربا باتحاد الكرة

موضوعات متعلقة

تاريخي يكفيني.. مادلين طبر تعتذر عن المشاركة بمسلسلي ام البنات وتعويذه رشيدة

إنجي علي تستضيف المخرج محمد فاضل في برنامج أسرار النجوم .. اليوم

خالد عجاج يطرح أغنيته الجديدة «نفسي أفوق يا دنيا»

شاهد .. برومو حلقة محمود العسيلي مع أنغام

بعد اتهام ابنتها بسرقة مجوهرات دينا الشربيني.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي

كريم فهمي: عرض مسلسل أزمة منتصف العمر اليوم

اليوم .. منى زكي في رأس البر من أجل «تحت الوصاية»

صابرين النجيلي تطرح أغنية إحنا بنحلو

ترشيحاتنا

البابا فرنسيس: نعيش حربا عالمية ثالثة

مصطفى بكري: زيادة التبادل التجاري بين مصر والهند لتصل 12 مليار دولار.. فيديو

بعد استقالة لجنة الانضباط .. إبراهيم فايق: الوضع أقرب للانفجار

من بيلاروس .. قوات جديدة لـ الجيش الروسي تستعد لدخول أوكرانيا

بتهمة ازدراء الدين المسيحي والإسلامي.. مبروك عطية يواجه الحبس 5 سنوات

الحسيني قارئاً وجمعة خطيبا.. مسجد الشرطة يستقبل الجمعة الأولى من شهر رجب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس سنانه.. شاب يستبدل شعره بسلاسل دهب في الجمجمة | شاهد

تنورة ومزمار.. عروض لفرق استعراضية مختلفة بـ معرض الكتاب

فساتين مقلوبة وملابس غريبة.. عرض أزياء يثير السخرية على السوشيال ميديا| شاهد

مكتوب أورجينال.. 6 صور تكشف الفرق بين النسكافيه الأصلي والمضروب

فيديو

كيف تتعامل مع الزلازل وتحمي أبناءك من خطرها .. فيديو

هياكل وجثامين حمير .. صحراء الفيوم تروي مأساة | فيديو

زوجته استنجدت بيه .. قصة سباك مات دفاعا عن شرفه في القليوبية

49 تميمة .. فك لغز مومياء الصبي الذهبي بعد قرن من اكتشافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ