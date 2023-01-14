موضوع عائلي يدخل قائمة الأعلى مشاهدة فى الإمارات

تمكن المسلسل المصري موضوع عائلي من الدخول الى قائمة الأعمال الاعلى مشاهدة فى دولة الإمارات عبر منصة شاهد vip.

واحتل مسلسل موضوع عائلي المركز الخامس من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة ، للأعمال الأعلى مشاهدة من قبل مشاهدين منصة شاهد فى دولة الأمارات .

أبطال مسلسل “موضوع عائلي”

"موضوع عائلي 2" فكرة وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة ماجد الكدواني، ونور، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وطه الدسوقى، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمين ممدوح وافي.

أحداث الجزء الأول

وتدور أحداث الجزء الأول من مسلسل “موضوع عائلي” حول إبراهيم “ماجد الكدواني”، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبياً، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية.

وفيما لا يستطيع إبراهيم نسيان ما فعله والد "ليلى"، حين أصرّ على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وإبعادها عنه قسراً إلى لندن، يتفاجأ إبراهيم بعد أكثر من 20 عاماً باتصال من حماه السابق حاملاً إليه نبأً مفاجئاً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجدداً إلى الجو العائلي والمسئوليات التي ظنّ أنه لن يعيشها مجدداً.