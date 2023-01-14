عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موضوع عائلي يدخل قائمة الأعلى مشاهدة فى الإمارات

موضوع عائلي 2
موضوع عائلي 2

تمكن المسلسل المصري موضوع عائلي من الدخول الى قائمة الأعمال الاعلى مشاهدة فى دولة الإمارات عبر منصة شاهد vip.

واحتل مسلسل موضوع عائلي المركز الخامس من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة ، للأعمال الأعلى مشاهدة من قبل مشاهدين منصة شاهد فى دولة الأمارات .

أبطال مسلسل “موضوع عائلي”

"موضوع عائلي 2" فكرة وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة ماجد الكدواني، ونور، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وطه الدسوقى، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمين ممدوح وافي.

كندا علوش تشيد بأداء محمد شاهين في موضوع عائلي

موضوع عائلي 2.. أشرف زكي يصلح ما بين نيللي كريم وطه دسوقي

أحداث الجزء الأول

وتدور أحداث الجزء الأول من مسلسل “موضوع عائلي” حول إبراهيم “ماجد الكدواني”، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبياً، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية. 

وفيما لا يستطيع إبراهيم نسيان ما فعله والد "ليلى"، حين أصرّ على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وإبعادها عنه قسراً إلى لندن، يتفاجأ إبراهيم بعد أكثر من 20 عاماً باتصال من حماه السابق حاملاً إليه نبأً مفاجئاً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجدداً إلى الجو العائلي والمسئوليات التي ظنّ أنه لن يعيشها مجدداً.

موضوع عائلى الامارات مصر اشرف زكي نيللي كريم دولة الامارات محمد شاهين منصة شاهد vip منصة شاهد مسلسل موضوع عائلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الكويت .. تحرك عاجل من الحكومة بشأن إقامات آلاف من الوافدين

مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على إمام عاشور.. لهذا السبب

إعلامية : الفنانة منة شلبي تغادر البلاد ونقل والدتها زيزي مصطفى للمستشفى

ماتخافوش.. 3 رسائل مهمة وتحذير عاجل من الرئيس السيسي حول الأوضاع الاقتصادية

لقاء القمة.. حفنة من الغيابات في الأهلي وثنائي الزمالك يبتعدان عن المباراة

4 كلمات تقضي حاجتك وتزيد رزقك .. رددها الآن فلها مفعول السحر

الحكام ودوري الأبطال.. رابطة الأندية تدعو بيراميدز لاجتماع عاجل

ترشيحاتنا

مكاسب هائلة في أسهم بورصات أوروبا بدعم من قطاع الرعاية الصحية

أسعار جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G فى البحرين

الرغبة الشديدة في تناول السكر تعرضك للخطر ..5 طرق للسيطرة عليه

أسعار العملات الأجنبية فى بنكى مصر والأهلي اليوم السبت 14-1-2023

دعاء الصدقة بنية الزواج.. هل يجوز في الشرع الشريف

دلك باطن القدمين للحصول على 6 فوائد صحية .. تعرف على الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادر ومصنوع من خشب الأرز.. ماذا يفعل تابوت رمسيس الثاني في فرنسا ؟

غريب.. ظهور طبق طائر فوق بركان ثائر |شاهد

مش عايزة أتجوزه.. انهيار عروس صينية في حفل زفافها لسبب صادم

ابتسامة هزت القلوب.. الطفلة الأفغانية «زينب» تبيع الأقلام لإعالة أسرتها

فيديو

أنا راضية بحكم ربنا عليا..محمد عشوب يكشف آخر كلمات مريم فخر الدين

هل ظهرت علامات الساعة في مكة.. إمام الحرم المكي يجيب| فيديو جراف

ذكر في القرآن.. حقيقة اقتراب اصطدام النجم الطارق بـ الأرض

احذروا .. كتلة هوائية من أوروبا تضرب مصر وأجواء شديدة البرودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ