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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مبروك جالك ولد.. مسرحية جديدة لأحمد فهمي وآيتن عامر فى السعودية

مبروك جالك ولد
مبروك جالك ولد

يستعد كل من الفنان أحمد فهمي وآيتن عامر لبدء بروفات مسرحيتهم الجديد مبروك جالك ولد ، والتى من المفترض عرضها على مسرح محمد العلى ضمن فعاليات بوليفارد رياض سيتي.

المسرحية تضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم ميريهان حسين وسامي مغاوري ومصطفى أبو سريع وبدرية طلبة ومحمد محمود ومحمود الليثي وأسما إبراهيم.

المسرحية تبدأ أولى عروضها يوم 1 من شهر فبراير القادم وتستمر حتى يوم 5 من نفس الشهر، وقامت الشركة المنظمة بطرح تذاكر العرض عبر إحدى المواقع الإلكترونية بأكثر من فئة.

 

آيتن عامر تفوز بجائزة أفضل ممثلة فى الدير جيست.

 

شاركت الفنانة أيتن عامر، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات  “إنستجرام.

وعلقت ايتن عامر على الصورة قائلة : سعيدة جدا بحصولى على جائزة #ديرجست عن دورى فى مسلسل مكتوب عليا و بشكر كل من كان له دور حتى لو بسيط فى وصولى لهذه الجائزة من فريق العمل او من جمهورى الحبيب اللى صوتولى  شكرا من قلبي.

 

مسلسل عنبر 6

وتنتظر آيتن عامر عرض مسلسلها الجديد عنبر 6 بطولة صبا مبارك، فاطمة الصفي، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي.

مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحويلها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

احمد فهمي ايتن عامر مبروك جالك ولد بوليفارد رياض سيتى

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