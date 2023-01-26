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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخطأ | أستاذ قانون جنائي : يجب معاقبة كهربا بسبب تصرفه في الملعب

محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي

أكد الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أنه بعد اانتهاء أي  مباراه لو تعدى لاعب على لاعب فيقع تحت مظلة القانون الجنائي، مشيرا إلى أن هناك واقعة شهير ومعلومة لدى الجميع، عندما قام أحد لاعبي منتخب الجزائر وتعدى على اخد المشجعين وأحدث له عاهم تم احالة اللاعب لمحكمة جنايات القاهرة، وتم معاقبة لاعب الجزائر".

وقال مصطفى سعداوي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ما قام به اللاعب محمود عبد المنعم كهربا،  بعد انتهاء مباراه الأهلي والزمالك، وشكل سب وقصف أو خدش الحياء، يقع الأمر للمسائلة الجنائية، ويجوز تحريك دعوى ضده.

وتابع أستاذ القانون الجنائي، أنه اذا كان رئيس نادى الزمالك تقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ستقوم الجهة الإدارية بفرض عقوبات على اللاعب.

 

بصرف النظر عن الشخص الذي أخطأ.

وأشار مصطفى سعداوي إلى أن كهربا أخطأ ولا بد أن يعاقب بصرف النظر عن الشخص الذي أخطأ.

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