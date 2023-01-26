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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ستحترق كما العراق.. إعلان صادم من رئيس كرواتيا بشأن إرسال دبابات لأوكرانيا

ابرامز
ابرامز

قال الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، إن إمداد الغرب أوكرانيا بالدبابات لا جدوي لها، مؤكدا أنها لن تغير شيئا على الأرض، وستحترق كما احترقت في العراق وغيره من مناطق العالم.

وقال ميلانوفيتش: "أطلب منكم أن تأخذوا الأمر على محمل الجد".

وأكد أن كرواتيا لن تشارك في توريد أي أسلحة إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الخميس، إن روسيا ستفوز حتى لو نقلت جميع أسلحة العالم إلي أوكرانيا.

وقال سلوتسكي، لقناة “روسيا 24”: "سيتم كسب المعركة الأخيرة مع النازية في التاريخ هذا العام، بغض النظر عن الأسلحة التي سيتم توفيرها بشكل إضافي إلى أراضي أوكرانيا”.

وأضاف: “فقط أولئك الذين فقدوا رؤوسهم يمكنهم تخزين الأسلحة في محطات الطاقة النووية استبعدوا أن الجنود الأوكرانيين الذين فقدوا عقولهم يمكنهم الشروع في تفجيرات من أجل إلقاء اللوم على روسيا”.

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وتابع قائلا: “هذه أشياء خطيرة للغاية، اللعب بالنار، تمامًا مثل محاولات الغرب الجماعي لتزويد الأسلحة”.

وأوضح سلوتسكي، أن روسيا ستتأقلم حتى لو كانت أوكرانيا تمتلك كل أسلحة العالم. 

وقال: "حتى لو نقلت جميع أسلحة العالم إلي أوكرانيا، سنكون قادرين على إيجاد طرق للفوز.

أوكرانيا كرواتيا العراق روسيا الغرب

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