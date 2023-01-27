عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب ظروف المناخ.. شيماء فاجأت لجنة التحكيم بمشروع "استخلاص سم العقارب".. فيديو

شيماء محمد عبد الخالق
شيماء محمد عبد الخالق صاحبة مشروع "سيركت"

أكدت شيماء محمد عبد الخالق صاحبة مشروع "سيركت" المبني على إستخلاص سم العقارب أن الفكرة جاءت بسبب إرتفاع درجة الحرارة بسبب ظروف المناخ الذي ينتج عنها كمية كبيرة كل عام من المصابين بلدغة العقرب.


وأوضحت شيماء خلال تقرير أذاعته الإعلامية منى الشاذلي عبر برنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فاضئية "سي بي سي" أنها قامت بعمل بحث حول الموضوع فوجدت أن سم العقارب يدخل في أشياء كثيرة مثل صناعة الأمصال العلاجية وفي علاج الجلطات والكشف عن مرض السرطان أن سعر الجرام من سعر العقرب يصل إلى 4500 دولار خارج مصر وأنه في مصر يصل إلى حوالي 12 ألف جنيه مشيرة إلى أنها قامت بتسويق 6 جرام فقط وأنها تريد تكبير معملها الخاص حتى تستطيع التسويق بشكل أكبر.


وطالبت شيماء مليون جنيه مصري مقابل 30% من الأسهم وأن لديها حوالي من 2000 إلى 3000 آلاف عقرب عن طريق الصيد وأنها تريد الوصول إلى 60 ألف عقرب وتكبير مشروعها الخاص.

شيماء سم العقارب مشروع سيركت درجة الحرارة معكم منى الشاذلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد استقالة لجنة الانضباط .. إبراهيم فايق: الوضع أقرب للانفجار

موعد العزاء.. تعليق ناري من شوبير بعد استقالة لجنة انضباط اتحاد الكرة

بسبب مرتضى.. أول رد فعل من خالد الغندور على استقالة لجنة الانضباط

بسبب مرتضي منصور..إعلامي شهير يهاجم اتحاد الكرة

كوني امرأة يحتاجها الرجل .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بظهور جريء

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2023 .. اعرفها الآن

شاهد|اعترافات مرعبة عن الدجاج والناجتس المباع بالأسواق

لايف مهم جدًا .. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

إسرائيل تشن غارات عنيفة على قطاع غزة

إعلامي يعلن عن قرب رحيل مهاجم الزمالك والانضمام للبنك الأهلي

أسامة نبيه يحسم نجم الزمالك مع الفريق

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 27 يناير 2023 م - 5 رجب 1444 هـ

حكم من ترك صلاة الجمعة مع المحافظة على باقي الصلوات

باستخدام الذكاء الاصطناعي .. تقنية جديدة لرؤية ما وراء الجدران والأبواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ياسمين الخطيب: امرأة يحتاجها الرجل ..والفرق بين النسكافيه المغشوش والأصلي.. وهيئة الدواء تحذر من استخدام المضادات الحيوية

شاهد|اعترافات مرعبة عن الدجاج والناجتس المباع بالأسواق

تعرف على أعراض مرض السل وطرق الوقاية منه

كولر وصورة لخصت تاريخنا.. "العيش والملح" عهد من الفراعنة للأهلى

فيديو

4 ألقاب .. ماذا قال لاعبو لاعبو الزمالك عن رحيل فيريرا/ فيديو جراف

119 مليار دولار.. من هو الهندي جوتام أداني خامس أغنى رجل بالعالم/ فيديو جراف

عودة فتوح وجمعة.. مفاجآت أسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وفيوتشر

القبض على صاحبة صفحة يوميات أنوش.. تنشر فيديوهات إباحية وتكسب بالدولار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ