بسبب ظروف المناخ.. شيماء فاجأت لجنة التحكيم بمشروع "استخلاص سم العقارب".. فيديو

أكدت شيماء محمد عبد الخالق صاحبة مشروع "سيركت" المبني على إستخلاص سم العقارب أن الفكرة جاءت بسبب إرتفاع درجة الحرارة بسبب ظروف المناخ الذي ينتج عنها كمية كبيرة كل عام من المصابين بلدغة العقرب.



وأوضحت شيماء خلال تقرير أذاعته الإعلامية منى الشاذلي عبر برنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فاضئية "سي بي سي" أنها قامت بعمل بحث حول الموضوع فوجدت أن سم العقارب يدخل في أشياء كثيرة مثل صناعة الأمصال العلاجية وفي علاج الجلطات والكشف عن مرض السرطان أن سعر الجرام من سعر العقرب يصل إلى 4500 دولار خارج مصر وأنه في مصر يصل إلى حوالي 12 ألف جنيه مشيرة إلى أنها قامت بتسويق 6 جرام فقط وأنها تريد تكبير معملها الخاص حتى تستطيع التسويق بشكل أكبر.



وطالبت شيماء مليون جنيه مصري مقابل 30% من الأسهم وأن لديها حوالي من 2000 إلى 3000 آلاف عقرب عن طريق الصيد وأنها تريد الوصول إلى 60 ألف عقرب وتكبير مشروعها الخاص.