كنا عيال| محمود البزاوي يستعيد ذكرياته مع"همام فى أمستردام"

استعاد الفنان محمود البزاوي، ذكرياته مع فيلم "همام فى أمستردام"، بطولة النجم محمد هنيدي، وذلك عبر حسابه على موفع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



ونشر البزاوي صورة تجمعه بنجوم الفيلم محمد هنيدى واحمد السقا من أحداث الفيلم، وكتب قائلا "كنا عيال لبسين كستور و اتشعبط حلمنا فالنور. شب و نط و عدي السور دور على حلمك تلاقيه" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

يذكر أن فيلم "همام في أمستردام" قد عرض في السينمات عام 1999، ولاقى نجاحًا كبيرًا وحقق لـ هنيدي نسبة انتشار وشهرة، وهو من تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد.