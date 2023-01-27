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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، الذي تقدمه الإعلامية “نهاد سمير”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة  المتوقعة اليوم، الجمعة 27-1- 2023، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس


ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، الجمعة، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم 
العظمى الصغرى

القاهرة 26 14
الإسكندرية 24 13
الإسماعيلية 26 14
الدقهلية 25 13
الغردقة 26 16
المنيا 27 12

درجات الحرارة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد حالة الطقس اخبار التوك شو

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