عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطائفة الإنجيلية: نقدم خدماتنا لنحو 4 ملايين شخص سنوياً في مختلف المحافظات

الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي

أكد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية أن الدولة المصرية بدور تاريخى فى المجال التنموى ومساعدة الطبقات المحتاجة فى المجتمع، من خلال المبادرات الرئاسية والتحالف الوطنى وحياة كريمة، وهى مبادرات قدمتها الدولة المصرية للطبقة الفقيرة لتخفيف العبء عن كاهل تلك الطبقات من خلال المشروعات القومية والمبادرات، ومنها القوافل الغذائية والمبادرات الصحية التى تهتم بالتوعية وتقديم العلاج.

 

وقال الدكتور القس إندريه زكى - في تصريح له - إن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تقدم جميع خدمتها للمصريين جميعاً، لنحو 4 ملايين شخص سنوياً فى مختلف المحافظات المصرية دون النظر للنوع أو اللون أو الدين أو الجنس، وأفضّل أن أقول مصريين.

 

وأضاف أن الهيئة الإنجيلية تعد شريكاً رئيسياً فى المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تُعد لمحة إنسانية مهمة جاءت فى وقت مناسب للتعامل مع الفقراء ومحدودى الدخل الذين يعانون فى ظل تلك الأزمات التى يمر بها العالم.

 

وتابع قائلا، إن الهيئة الإنجيلية تعتز بدورها في المبادرات الرئاسية التي تنفذها الدولة المصرية، ومشاركاتها في مبادرة "ازرع" للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتي تعمل على تحسين الدخل لمئات الآلاف من المزارعين المصريين من خلال زيادة إنتاجهم، بالإضافة إلى توفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي المصري، وتشمل خطة عام 2023 الوصول إلى زراعة مليون فدان قمح، بجانب مجموعة من الملفات التي تمس قضايا المجتمع، حيث سيتم العمل على الأمن الغذائي، بجانب تسهيل توصيل الخدمات للمواطنين وفقا للاحتياجات اللازمة.

 

وردا على سؤال حول آخر المستجدات في ملف تقنين الكنائس، قال الدكتور إندريه زكى إن  الطائفة الإنجيلية نشأت فى مصر منذ نحو 200 عام، وقامت خلالها ببناء نحو 1500 كنيسة وبيت للخدمة، وبعد صدور القانون تقدمت الطائفة الإنجيلية بطلب لتقنين أوضاعها، من خلال الحصول على ترخيص 970 كنيسة و100 بيت مؤتمرات وخلوة، وتمت الموافقة على تقنين 432 منها حتى هذه اللحظة، وهذا يؤكد فاعلية القانون وأهميته، لافتا إلى أن بعد الاجتماع الأخير  للجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة، تم الموافقة على تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى، تتضمن ٤ كنائس تابعة للطائفة الإنجيلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن عودة فيريرا للزمالك ..أزمة صحية للخطيب.. كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

الدولار هينزل 5 جنيهات خلال هذا التوقيت.. ومفاجأة في سعره اليوم بالبنوك

5 علامات بكيس النسكافيه المغشوش ببودرة البلاط

شاهد|اعترافات مرعبة عن الدجاج والناجتس المباع بالأسواق

عيار 21 يتراجع 200 جنيه الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بمصر

بشرى لعشاق الأهلي.. تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك

الزمالك يحسم صفقة سوبر .. طارق السيد يكشف التفاصيل | شاهد

شوبير يعلن عن أول صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

تزود صالات الركاب بوحدات شحن المحمول.. افتتاح محطة طاقة شمسية بمطار القاهرة

أسعار النفط العالمية تواصل مكاسبها للأسبوع الثاني

ارتفاع أسعار النفط بدعم بيانات اقتصادية أمريكية قوية

إجراءات جديدة لـ توثيق عقد الزواج والطلاق 2023 والرسوم المطلوبة.. تفاصيل

عبدالله جمعة و فتوح.. مفاجأة سارة لـ عشاق الزمالك قبل لقاء فيوتشر

131 ألف زائر أمس.. فتح أبواب معرض الكتاب للجمهور من العاشرة صباحًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب وفاة الداعية السعودي عبدالله بانعمة.. أعراض صادمة

هترجعها لطبيعتها.. 7 أطعمة تعالج تلف الأعصاب

مبتعرفش تواجه.. 4 أبراج تجنبها في المواقف

بدل حياة الملايين وهو مشلول.. وفاة الداعية السعودي عبدالله بانعمة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

معجزة.. كيف أنقذ صيدلي طفلا من الموت| فيديو جراف

4 ألقاب .. ماذا قال لاعبو لاعبو الزمالك عن رحيل فيريرا/ فيديو جراف

119 مليار دولار.. من هو الهندي جوتام أداني خامس أغنى رجل بالعالم/ فيديو جراف

عودة فتوح وجمعة.. مفاجآت أسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وفيوتشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ