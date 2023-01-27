محلل سياسي: زيارة السيسي للهند تاريخية وتمثل نقلة نوعية بالعلاقات بين البلدين

قال جمال رائف الكاتب والباحث السياسي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الهند تاريخية بكل المقاييس، ففي البيان الختامي المكون من 38 بندا، ظهر قدر وقيمة العلاقات المصرية الهندية، واستهداف بناء علاقات جديدة استراتيجية.



وأضاف رائف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى: «هذه الزيارة نقلت العلاقات بين البلدين إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة العلاقات الاستراتيجية بها نوع من أنواع التكامل المبني المكسب المشترك وليس العلاقات الاستراتيجية التقليدية».



وتابع كاتب وباحث سياسي: «رأينا في البيان الختامي مسارا لكيفية عمل هذه الشراكة الاستراتيجية، وأعتقد أن هذا البيان الختامي المكون من 38 بند يضع خارطة طريق للعمل المصري الهندي المشترك خلال الفترة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالسياسة أو الاقتصاد أو التعاون في مجال التكنولوجيا أو التعاون في مجال الدواء ومجال الأمن السيبراني والأمن التقليدي الدفاعي».



وأكد، أن التعاون الاستراتيجي هو أن تشمل العلاقات الاستراتيجية كل المجالات، وهذا يتحقق الآن، حيث تعمل الدولتان منذ 8 سنوات بشكل جاد وفعّال على إيجاد آفاق كبيرة جدا في المجالات كافة، حيث تنفتح مجالات كثيرة جدا أمام العلاقات المصرية الهندية.

