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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بأعياد الشرطة.. ماراثون رياضي بسيناء تحت شعار لن ننساكم

ماراثون رياضي احتفالا
ماراثون رياضي احتفالا بعيد الشرطة

تنظم مديرية الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء ، ماراثونا  رياضيا، والذي ينظم بالتعاون مع القبائل العربية، تحت شعار "لن ننساكم " تزامنا باحتفالات عيد الشرطة  تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء  محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإشراف إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.
 

ميدان الساعة 


حيث ينطلق الماراثون غدا  السبت الموافق٢٨ يناير 2023 الساعة التاسعة صباحًا ، من أمام ميدان الساعة، باتجاه مديريه القوي العاملة, حتي  مقر المدينة الشبابية, ونهاية الماراثون  تكون في الصالة المغطاة.

 

كما تقرر  إقامة حفل فني بمشاركة فرقة الكورال والموسيقى وعروض رياضية.
 

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سيناء ماراثون رياضي لن ننساكم الشرطة

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