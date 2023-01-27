فرصة وحيدة.. 4 أندية تحسم مصير مشاركة غزل المحلة في الكونفيدرالية

حقق فريق غزل المحلة فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء الماضي على ملعب استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 25 في المركز السابع بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 17.

فريق غزل المحلة بقيادة عبدالباقى جمال يمتلك فرصة وحيدة من أجل المشاركة لأول مرة فى بطولة كأس الكونفيدرالية النسخة القادمة.

يتعين على فريق غزل المحلة بقيادة عبد الباقي جمال تحقيق الفوز فى المباراتين القادمتين أمام فريق البنك الأهلي وحرس الحدود وبلوغ النقطة 31 قبل انتهاء الدور الأول من بطولة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه فريق غزل المحلة بقيادة عبد الباقي جمال نظيره فريق البنك الأهلي غدا السبت على أن يلتقى فريق حرس الحدود فى ختام الدور الأول ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

فرصة فريق غزل المحلة للتواجد والمشاركة فى كأس الكونفدرالية النسخة القادمة مرهونة بخسارة 4 فرق في المباريات القادمة وهي الاتحاد السكندرى والزمالك والمقاولون العرب وبيراميدز على أن يفوز زعيم الفلاحين فى مباراتي البنك الأهلي وحرس الحدود.

غزل المحلة يشكو البنك الأهلي

أكد صابر عيد، المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، أن ما حدث من جانب نادي البنك الأهلي من خلال رحيل الثنائي أحمد فتحي المدرب المساعد وأيضاً محلل الأداء نيكولاس وظهورهما في تدريبات البنك الأهلي بشكل مفاجئ.

وأشار عيد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن المحلة سيشكو إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة بسبب هذا التصرف غير المبرر.

وأوضح أن رحيل بابا فاسيليو عن تدريب البنك الأهلي تم بالتنسيق مع الإدارة ودفع الشرط الجزائي المقرر في عقده مع النادي.

وأضاف: "سنخوض المباراة القادمة ضد البنك الأهلي وتواصلنا مع إدارة البنك لحل الأزمة ودياً بعد هذا التصرف ولكن لم يتم الرد على اتصالاتنا".

مكاسب عديدة لـ غزل المحلة

أكد صابر عيد المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، أن الفوز أمام الزمالك في الدوري المصري، جاء في وقت هام للغاية وتحفيز لـ الفترة المقبلة، لتحقيق نتائج مميزة.

وتابع عيد خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مجلس إدارة المحلة، وضع الثقة في عبدالباقي جمال، وهو أحد أفضل المدربين في الوقت الحالي والمدربين الواعدة".

وأضاف: "تحمل عبدالباقي المسؤولية جاء خاصةً بعد أن تواجد في جهاز بابا فاسيليو المدرب السابق، ويعلم كل كبيرة وصغيرة داخل الفريق".

وأشار عيد في تصريحاته، إلى أن جماهير الفريق هي الداعم الأول للفريق، ونعمل على تدعيم الفريق بصفقة خلال الساعات القليلة الماضية.

واستطرد: "نحاول الحفاظ على القوام الرئيسي، وعبده يحيى من أولاد النادي وكان لديه عرض من النادي المصري البورسعيدي، وسوف ننتظر حسم الأمور خلال الفترة المقبلة".

واختتم صابر عيد: "أحمد الندري لاعب الفريق من أهم الأعمدة، ومن الطبيعي أن يمتلك عروض وقدم مستوى مميز، ولكن كل الأمور مؤجلة في الفترة الحالية".