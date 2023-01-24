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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب غزل المحلة يعدد مكاسب الفوز على الزمالك في الدوري المصري

غزل المحلة ضد الزمالك
غزل المحلة ضد الزمالك

أكد صابر عيد المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، أن الفوز أمام الزمالك في الدوري المصري، جاء في وقت هام للغاية وتحفيز للفترة المقبلة، لتحقيق نتائج مميزة.

وتابع عيد خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مجلس إدارة المحلة، وضع الثقة في عبدالباقي جمال، وهو أحد أفضل المدربين في الوقت الحالي والمدربين الواعدة".

وأضاف: "تحمل عبدالباقي المسؤولية جاء خاصةً بعد أن تواجد في جهاز بابا فاسيليو المدرب السابق، ويعلم كل كبيرة وصغيرة داخل الفريق".

وأشار عيد في تصريحاته، إلى أن جماهير الفريق هي الداعم الأول للفريق، ونعمل على تدعيم الفريق بصفقة خلال الساعات القليلة الماضية.

واستطرد: "نحاول الحفاظ على القوام الرئيسي، وعبده يحيى من أولاد النادي وكان لديه عرض من النادي المصري البورسعيدي، وسوف ننتظر حسم الأمور خلال الفترة المقبلة".

واختتم صابر عيد: "أحمد الندري لاعب الفريق من أهم الأعمدة، ومن الطبيعي أن يمتلك عروض وقدم مستوى مميز، ولكن كل الأمور مؤجلة في الفترة الحالية".

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