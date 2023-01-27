إقبال كبير على معرض القاهرة للكتاب في ثاني أيامه

رصد إبراهيم عزت، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، تفاصيل تواصل إقبال الجماهير، على معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 54.

وقال "عزت"، إنه لليوم الثاني على التوالي يشهد المعرض إقبالا كثيفا وحضورا كبيرا للزوار من محبي القراءة، وتصل التوقعات إلى حضور بالآلاف من الزوار في ثاني أيام المعرض.

وأضاف، أن اليوم الجمعة يعد عطلة رسمية، ما ساهم في زيادة الأعداد المتوافدة إلى المعرض، إذ شهدت البوابات طوابير من الحاضرين، استعدادا للدخول والاستمتاع بالأجواء الموجودة داخل أروقة المعرض في نسخته الـ54.

وأشار، إلى أن هذه الدورة انطلقت بمشاركة 53 دولة، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لافتا إلى انتشار الفرق الفنية المتطوعة والتي تنتشر داخل أروقة المعرض الذي انطلق تحت شعار: "معا نقرأ.. نفكر.. ونبدع".