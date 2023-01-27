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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب جنوب غرب إيران

زلزال بقوة 4.2 ريختر
زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب إيران

ضرب زلزال بقوة 4.2 ريختر، اليوم الجمعة، مدينة دهدشت في محافظة كهكيلوية وبوير أحمد جنوب غربي البلاد.
وقال مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن الزلزال القوي الذي استهدف جنوب غربي إيران، قد وقع عند الساعة الواحدة و6 دقائق و40 ثانية ظهر اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد ونقلته وكالة "إرنا" الإيرانية .

وأكد مركز الزلزال الإيراني أن الزلزال الأخير وقع على عمق 18 كم من سطح الأرض، عند التقاء خطي الطول 550.47 والعرض 30.651 .


ونقلت الوكالة عن حاكم مدينة دهدشت الإيرانية، عبدالعزيز موسوي، أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية محتملة جراء الزلزال، حتى الآن.


يذكر أنه في الواحد والعشرين من الشهر الجاري، تعرضت مدينة ميامي الواقعة في محافظة سمنان شرقي إيران، لزلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر.


ونقلت وكالة "إرنا" آنذاك عن مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، أن الزلزال القوي وقع في الساعة السابعة و24 دقيقة من مساء اليوم، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 34.46 والطول الشرقي 55.54 درجة، على عمق 10 كم عن سطح الأرض.


ونقلت عن علي رضا أشوري، حاكم بلدة ميامي، أنه لم يسجل الزلزال الذي ضرب المدينة أي خسائر

 

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