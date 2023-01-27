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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: مقتل 10 مدنيين في خيرسون ودونيتسك خلال قصف روسي

صدى البلد

أفادت وكالة أنباء أسوشيتيد فرانس برس، اليوم الجمعة أن مكتب الرئيس الأوكراني أعلن أن أحدث جولة من القصف الروسي أسفرت عن مقتل 10 مدنيين أوكرانيين وإصابة 20 آخرين.

وأضاف مكتب الرئيس الأوكراني أن الضحايا من بينهم مدنيان في مدينة خيرسون، ومدنيان آخران في دونيتسك شرقي البلاد.

وقال حاكم دونيتسك إن الجيش الروسي استخدم ذخيرة فوسفورية في قصف قرية "زفانيفكا"، ودمر القصف مبان سكنية ومدرستين في بلدة فوهليدار، وفقا للحاكم.

وذكر حاكم اقليم لوجانسك المجاور، أن القصف الأوكراني ضرب قاعدتين روسيتين في بلدتي كرمينا وروبيزني المحتلتين، فقتل وأصاب ”العشرات” من الجنود الروس.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، بيانا للرد على حديث  الأمين العام للناتو بشأن عدم المشاركة في الصراع الروسي الأوكراني ووصفته خداع للشعوب الأوروبية.

وقالت الوزارة في البيان، إن المواجهة بين موسكو والناتو آخذة في التصاعدا، ومن الواضح أن الناتو بات طرفا في الصراع في أوكرانيا.

وتعتبر روسيا اجتماع رامشتاين دليل آخر على اللامسؤولية الكاملة للغرب والرغبة في تصعيد الصراع مع روسيا.

واتهمت الخارجية الروسية الحكومة الأوكرانية بالفساد قائلة " الفساد يزدهر في أوكرانيا بدعم من السلطات الحاكمة في كييف "

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