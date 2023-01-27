أيمن الرمادى: أسوان أصبح فريقا الجميع يحترمه ويعمل حسابه

قدم أيمن الرمادي المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الشكر للاعبيه وهنأهم على الروح والأداء ،عقب التعادل بنتيجة ٢/٢ أمام نظيره فريق طلائع الجيش ،ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بالدورى .



وأشار الرمادي بأن كل لقاء له صعوبة وتغيير النتيجة نهاية الشوط الأول وأول دقائق الشوط الثانى صدرت لنا مشاكل داخل اللقاء .



وأكد المدير الفنى أن فريق أسوان فريق أصبح الكل يحترمه ويعمل حسابه.

وأكد أنه يسعى أن تعود قوتهم سريعا بعد النتائج الإيجابية التى حققها،وأنه فخور بفريقه لتماسكه أمام الفرق الكبيرة ،والتعادل يحزننى لفقدان نقطتين فى مرحلة مهمة مع نهاية الدور الأول واليوم صادفنا سوء توفيق .

وأشار إلى أنه يبحث عن إراحة بعض العناصر وأتحين الفرصة لذلك مثل رافائيل وعلى فتحى وأحمد خالد وميدو ،وأن فترة الراحة والٱستشفاء ستساعدنا على تغيير الأداء .

وأكد الرمادي بأنه يسعى أن تعود قوة الفريق أداء ونتائج خلال الدور الثانى ،وأن لا توجد كرة قدم دون اختلاف فى وجهات النظر أو أزمات تصادف أى فريق "المهم الإرادة والإجتهاد لحل الأزمات والمشاكل التى تواجه الفريق " .

واختتم حديثه بتقديم الشكر للإدارة ولجنة الكرة على ما أنجزته من عمل لصالح الفريق خلال الأسبوع الأخير ،وأننا نبحث عن تطوير الأداء وأهم ما يشغلنى الآن تجديد الدوافع للاعبين خاصة فى ظل الضغوط التى تحملوها .