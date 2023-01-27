بترول أسيوط يضم لاعب بايونيرز بالقسم الثاني

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي بترول أسيوط بقيادة المحاسب إيهاب فايز، في إتمام التعاقد مع محمد صفوت عبدالنبي لاعب مدافع فريق بايونيرز ،لتدعيم صفوف الفريق بفترة الإنتقالات الشتوية.

وجاء تعاقد بترول أسيوط مع اللاعب ضمن سعي مجلس الإدارة برئاسة المحاسب ايهاب فايز لتلبية إحتياجات المدير الفنى للفريق هشام عبدالمنعم لدخول منافسات الدور الثانى من الدورى والمنافسة علي خطف بطاقة الصعود للدورى الممتاز.



ويحتل فريق بترول أسيوط المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة برصيد ٣٤ نقطة ،بفارق نقطة وحيدة عن فريق لافيينا صاحب المركز الاول.